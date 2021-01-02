В Бурятии прирост больных коронавирусом за сутки составил 180 случаев

Умерло 4 пациента



В Бурятии на утро 2 января зарегистрировано 26 271 (+180) лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19. 54% (14 134) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. Круг контактных лиц составляет 5300 человек. Всего выздоровели от COVID-19 – 23508 (+175) человек. Дополнительно снято с наблюдения 119 пациентов. Умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией – 599 (+4) человек.



Из 180 новых случаев COVID-19: 133 человека обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью. Дезинфекция в домашних очагах и по месту работы проведена на общей площади более 178 га. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается.



В стационарах Республики Бурятия получают лечение 1187 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, с том числе осложненной внебольничной пневмонией – 877. В отделениях реанимации находится 79 пациентов (из них старше 65 лет – 49), на ИВЛ 50 пациентов (из них старше 65 – 32), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 36.

В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2128 коек, занято – 1187, свободно – 941 койка. Занятость коечного фонда составляет 55,8%.

Амбулаторное лечение проходят 977 пациента с COVID-19, наблюдается 2739 человек.

Всего



В лабораториях 5 государственных медицинских организаций, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия», а также 1 частной медицинской организации за сутки проведено исследований от 567 человек, с нарастающим итогом – 727 281 человек. Тест-системы для лабораторного исследования в Республике Бурятия имеются в достаточном количестве.



На «горячую линию» Минздрава РБ (телефон 8-3012-37-95-32) за прошедшие сутки поступило 290 обращений по вопросам, связанным с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (всего нарастающим итогом – 101 457 обращений). Работа операторов на многоканальном телефоне «горячей линии» продолжается в круглосуточном режиме.



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