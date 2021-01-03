Топ-10 перспективных специальностей в российских вузах

Большинство из них связано с цифрой







1.«Медиакоммуникации» - ближайший конкурент традиционной журналистики.

Кем вы будете работать, если выберете «медиакоммуникации»? Можете быть журналистом, продюсером, разработчиком новых медиапродуктов, заниматься диджитал-маркетингом. Чему вы научитесь? Работать с данными и визуализировать их, сможете сами создать медиапродукт в любом современном формате, сделать документальный фильм, музыкальный клип и многое другое.

Где есть? В ВШЭ, МГУ, УрФУ, Тюменском, Алтайском и других госуниверситетах.



2.«Речеведческая экспертиза» - тоже междисциплинарное направление. Это новая специальность на стыке юриспруденции и лингвистики. Выпускники будут экспертами, которые помогают расследовать преступления, где нужен анализ письменной или устной речи. Что считать оскорблением, а что - нет? Что угрозой, а что - просто неудачной шуткой? Учиться придется пять лет.

Где есть? В УрФУ, в МГЮА им Кутафина, например.



3. «Инженерно-ориентированная физика» - программа готовит специалистов по работе на современных высокотехнологичных предприятиях, выпускающих наукоемкую продукцию мирового уровня. Обучение идет на русском и английском языках.

Где есть? В СПбГУ.



4. «Кадастр недвижимости: оценка и информационное обеспечение».

Обучение идет на русском и английском языках.

Где есть? В СпбГУ. Но обычные программы «кадастр недвижимости» предлагают и другие вузы.



5. «Прикладная информатика в области искусств и гуманитарных наук» - междисциплинарная программа.

Обучение идет на русском и английском языках.

Где есть? В СПбГУ (бакалавриат), но есть вузы, где предлагается магистерская программа.



6. «Организация информационного производства» ( магистратура). Кого готовит программа? Управленцев сфере СМИ, которые знают современный медийный рынок.

Где есть? (В РУДН)



7. «Искусственный интеллект и разработка программных продуктов» - нет такой сферы, которая не нуждалась бы в этих специалистах. Тут и медицина, и космос, и геология, и математика, и сельское хозяйство.

Где есть? В Томском госуниверситете. Есть похожие специальности в МИРЭА, МФТИ, Санкт-Петербургском политехническом университете им. Петра Великого и других вузах.



8. «Мехатроника и робототехника». Где будем потом работать? Например, на предприятиях, которые заинтересованы в автоматизации производства. Это и оборонная отрасль, и космос, и предприятия по производству электроники, бытовой техники, автомобилей.

Где есть? Томский госуниверситет, УрФУ, Новосибирский госуниверситет, Севастопольский госуниверситет, ДВФУ и другие вузы.



9. «Международные отношения в Арктике», «Политические и социальные коммуникации в пространстве Российской Арктики». Названия профилей говорят сами за себя, плюсом идет изучение второго иностранного языка, например, шведского или норвежского.

Где есть? Северный (Арктический) Федеральный университет



10. «История России. Историко-культурный туризм». Хотите быть разработчиком тур-навигаторов, режиссером индивидуальных туров? Вас манят Кижи и красоты Северного Кавказа? Вам - сюда.

Где есть? В Петрозаводском госуниверситете, Северо-Кавказском Федеральном госуниверситете.



Фото «Российская газета» опубликовала список специальностей будущего.1.«Медиакоммуникации» - ближайший конкурент традиционной журналистики.Кем вы будете работать, если выберете «медиакоммуникации»? Можете быть журналистом, продюсером, разработчиком новых медиапродуктов, заниматься диджитал-маркетингом. Чему вы научитесь? Работать с данными и визуализировать их, сможете сами создать медиапродукт в любом современном формате, сделать документальный фильм, музыкальный клип и многое другое.Где есть? В ВШЭ, МГУ, УрФУ, Тюменском, Алтайском и других госуниверситетах.2.«Речеведческая экспертиза» - тоже междисциплинарное направление. Это новая специальность на стыке юриспруденции и лингвистики. Выпускники будут экспертами, которые помогают расследовать преступления, где нужен анализ письменной или устной речи. Что считать оскорблением, а что - нет? Что угрозой, а что - просто неудачной шуткой? Учиться придется пять лет.Где есть? В УрФУ, в МГЮА им Кутафина, например.3. «Инженерно-ориентированная физика» - программа готовит специалистов по работе на современных высокотехнологичных предприятиях, выпускающих наукоемкую продукцию мирового уровня. Обучение идет на русском и английском языках.Где есть? В СПбГУ.4. «Кадастр недвижимости: оценка и информационное обеспечение».Обучение идет на русском и английском языках.Где есть? В СпбГУ. Но обычные программы «кадастр недвижимости» предлагают и другие вузы.5. «Прикладная информатика в области искусств и гуманитарных наук» - междисциплинарная программа.Обучение идет на русском и английском языках.Где есть? В СПбГУ (бакалавриат), но есть вузы, где предлагается магистерская программа.6. «Организация информационного производства» ( магистратура). Кого готовит программа? Управленцев сфере СМИ, которые знают современный медийный рынок.Где есть? (В РУДН)7. «Искусственный интеллект и разработка программных продуктов» - нет такой сферы, которая не нуждалась бы в этих специалистах. Тут и медицина, и космос, и геология, и математика, и сельское хозяйство.Где есть? В Томском госуниверситете. Есть похожие специальности в МИРЭА, МФТИ, Санкт-Петербургском политехническом университете им. Петра Великого и других вузах.8. «Мехатроника и робототехника». Где будем потом работать? Например, на предприятиях, которые заинтересованы в автоматизации производства. Это и оборонная отрасль, и космос, и предприятия по производству электроники, бытовой техники, автомобилей.Где есть? Томский госуниверситет, УрФУ, Новосибирский госуниверситет, Севастопольский госуниверситет, ДВФУ и другие вузы.9. «Международные отношения в Арктике», «Политические и социальные коммуникации в пространстве Российской Арктики». Названия профилей говорят сами за себя, плюсом идет изучение второго иностранного языка, например, шведского или норвежского.Где есть? Северный (Арктический) Федеральный университет10. «История России. Историко-культурный туризм». Хотите быть разработчиком тур-навигаторов, режиссером индивидуальных туров? Вас манят Кижи и красоты Северного Кавказа? Вам - сюда.Где есть? В Петрозаводском госуниверситете, Северо-Кавказском Федеральном госуниверситете.Фото https://pixabay.com/ru/