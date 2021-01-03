В Бурятии за сутки выявлено 132 зараженных COVID-19

Умерло двое больных
По информации управления Роспотребнадзора, на утро 3 января в Бурятии зарегистрировано 26 403 лабораторно подтверждённых случаев заражения COVID-19. За сутки выявили 132 больных.
Почти половина случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ - 54% (14 199). Из 132 новых случаев COVID-19 99 человек были обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.
Всего выздоровели от COVID-19 23 629 человек (89.49%), в том числе за сутки выписался 121 пациент. Дополнительно снято с наблюдения 19 пациентов.
В стационарах получают лечение 1233 пациента с коронавирусом, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 941. В отделениях реанимации находится 84 пациента (из них старше 65 лет – 50), на ИВЛ - 44 пациента (из них старше 65 – 27), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 30.
Амбулаторное лечение проходят 940 пациентов с COVID-19, наблюдается 2801 человек.
Всего в Бурятии умерло от COVID-19 с тяжёлой сопутствующей патологией 601 человек. За последние сутки скончались два пациента.
Фото: https://pixabay.com/ru/
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