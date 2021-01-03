Если потерялся ребенок

Полиция Бурятии рассказала, что делать и куда звонить в экстренных случаях



В новогодние каникулы дети большое количество времени проводят на улице и общественных местах. К сожалению, никто не застрахован от того, когда ребенок может потеряться. В большой толпе на мероприятии, во дворе дома или в магазине – неважно. Главное в такой ситуации - предпринять правильные меры для того, чтобы его быстро найти.







Первое, что необходимо сделать родителям в случае пропажи ребенка - это немедленно обратиться в ближайший отдел полиции.

В полицию нужно взять с собой документы, удостоверяющие вашу личность, и документы, содержащие сведения о пропавшем ребенке, с его фотографией. При описании ребенка необходимо обязательно указать его приметы, наличие хронических заболеваний, во что был одет.

Чем меньше прошло времени с момента исчезновения ребенка, тем быстрее его разыщут.



Полиция напоминает телефоны, которые могут вам помочь:



Телефоны службы экстренного вызова полиции: 102, 112;



Телефон доверия МВД по Республике Бурятия – 8(3012)292-292;



Дежурная часть УМВД России по г. Улан-Удэ – т. 8(3012)21-02-02;



Дежурная часть ОП №1 УМВД России по г. Улан-Удэ – т. 8(3012)44-02-02;



Дежурная часть ОП №2 УМВД России по г. Улан-Удэ – т. 8(3012)43-02-02;



Дежурная часть О МВД России по Баргузинскому району - т. 8(30131)41-4-32;



Дежурная часть отделения МВД России по Курумканскому району - т. 8(30149)41-2-28;



Дежурная часть О МВД России по Бичурскому району – т. 8(30133)42-0-32, 8(30133)41-9-49;



Дежурная часть О МВД России по Джидинскому району – т. 8(30134)41-2-81;



Дежурная часть отделения МВД России по Баунтовскому эвенкийскому району – т. 8(30153)41-5-74;



Дежурная часть О МВД России по Заиграевскому району – т. 8(30136)41-3-71;



Дежурная часть О МВД России по Закаменскому району – т. 8(30137)45-4-10, 8(30137)43-0-32;



Дежурная часть О МВД России по Иволгинскому району – т. 8(30140)21-9-70;



Дежурная часть О МВД России по Кабанскому району – т. 8(30138)41-6-45; 8(30138)43-2-05;



Дежурная часть О МВД России по Кяхтинскому району – т. 8(30142)91-2-00;



Дежурная часть О МВД России по Мухоршибирскому району – т. 8(30143)21-3-30;



Дежурная часть О МВД России по Тарбагатайскому району – т. 8(30146)55-1-96;



Дежурная часть О МВД России по Прибайкальскому району – т. 8(30144)51-3-71;



Дежурная часть МО МВД России «Северобайкальский» - т. 8(30130)2-18-82;



Дежурная часть отделения полиции по Северо-Байкальскому району МО МВД России «Северобайкальский» - т. 8(30130)47-7-80, 8(30130) 48-0-02;



Дежурная часть отделения МВД России по Муйскому району - т. 8(30132)54-1-12;





Дежурная часть О МВД России по Селенгинскому району – т. 8(30145)42-7-02;



Дежурная часть МО МВД России «Тункинский» – т. 8(30147)41-5-32;



Дежурная часть отделения полиции по Окинскому району МО МВД России «Тункинский» – т. 8(30150)51-1-17;



Дежурная часть МО МВД России «Хоринский» - т. 8(30148)23-7-80;



Дежурная часть отделения полиции по Кижингинскому району МО МВД России «Хоринский» – т. 8(30141)32-4-84;



Дежурная часть отделения полиции по Еравнинскому району МО МВД России «Хоринский» – т. 8(30135)21-1-81.



Фото МВД по РБ,



В новогодние каникулы дети большое количество времени проводят на улице и общественных местах. К сожалению, никто не застрахован от того, когда ребенок может потеряться. В большой толпе на мероприятии, во дворе дома или в магазине – неважно. Главное в такой ситуации - предпринять правильные меры для того, чтобы его быстро найти.Первое, что необходимо сделать родителям в случае пропажи ребенка - это немедленно обратиться в ближайший отдел полиции.В полицию нужно взять с собой документы, удостоверяющие вашу личность, и документы, содержащие сведения о пропавшем ребенке, с его фотографией. При описании ребенка необходимо обязательно указать его приметы, наличие хронических заболеваний, во что был одет.Чем меньше прошло времени с момента исчезновения ребенка, тем быстрее его разыщут.Полиция напоминает телефоны, которые могут вам помочь:Телефоны службы экстренного вызова полиции: 102, 112;Телефон доверия МВД по Республике Бурятия – 8(3012)292-292;Дежурная часть УМВД России по г. Улан-Удэ – т. 8(3012)21-02-02;Дежурная часть ОП №1 УМВД России по г. Улан-Удэ – т. 8(3012)44-02-02;Дежурная часть ОП №2 УМВД России по г. Улан-Удэ – т. 8(3012)43-02-02;Дежурная часть О МВД России по Баргузинскому району - т. 8(30131)41-4-32;Дежурная часть отделения МВД России по Курумканскому району - т. 8(30149)41-2-28;Дежурная часть О МВД России по Бичурскому району – т. 8(30133)42-0-32, 8(30133)41-9-49;Дежурная часть О МВД России по Джидинскому району – т. 8(30134)41-2-81;Дежурная часть отделения МВД России по Баунтовскому эвенкийскому району – т. 8(30153)41-5-74;Дежурная часть О МВД России по Заиграевскому району – т. 8(30136)41-3-71;Дежурная часть О МВД России по Закаменскому району – т. 8(30137)45-4-10, 8(30137)43-0-32;Дежурная часть О МВД России по Иволгинскому району – т. 8(30140)21-9-70;Дежурная часть О МВД России по Кабанскому району – т. 8(30138)41-6-45; 8(30138)43-2-05;Дежурная часть О МВД России по Кяхтинскому району – т. 8(30142)91-2-00;Дежурная часть О МВД России по Мухоршибирскому району – т. 8(30143)21-3-30;Дежурная часть О МВД России по Тарбагатайскому району – т. 8(30146)55-1-96;Дежурная часть О МВД России по Прибайкальскому району – т. 8(30144)51-3-71;Дежурная часть МО МВД России «Северобайкальский» - т. 8(30130)2-18-82;Дежурная часть отделения полиции по Северо-Байкальскому району МО МВД России «Северобайкальский» - т. 8(30130)47-7-80, 8(30130) 48-0-02;Дежурная часть отделения МВД России по Муйскому району - т. 8(30132)54-1-12;Дежурная часть О МВД России по Селенгинскому району – т. 8(30145)42-7-02;Дежурная часть МО МВД России «Тункинский» – т. 8(30147)41-5-32;Дежурная часть отделения полиции по Окинскому району МО МВД России «Тункинский» – т. 8(30150)51-1-17;Дежурная часть МО МВД России «Хоринский» - т. 8(30148)23-7-80;Дежурная часть отделения полиции по Кижингинскому району МО МВД России «Хоринский» – т. 8(30141)32-4-84;Дежурная часть отделения полиции по Еравнинскому району МО МВД России «Хоринский» – т. 8(30135)21-1-81.Фото МВД по РБ, https://gazeta-n1.ru/stock/