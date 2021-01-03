03.01.2021
Осужденный «восьмерки» взял жим в 160 кг

Осужденный «восьмерки» взял жим в 160 кг

В Бурятии подвели итоги конкурса среди осужденных «А Вам слабо!!!»

Конкурс среди осужденных, содержащихся в исправительных учреждениях региона, был проведен отделом воспитательной и социальной работы с осужденными УФСИН РФ по РБ.

В соревновании приняли участие видеоролики продолжительностью до двух минут с достижением осужденных в области спорта, производственной деятельности, участия в кружковой работе и различных конкурсах.



Первое место занял осужденный ИК-8 с жимом штанги весом 160 кг, второе место присудили осужденной из ИК-7 с акробатическим номером, и третье место досталось осужденному из КП-3, который собирал кубик Рубика на время.

Фото УФСИН РФ по РБ, https://gazeta-n1.ru/stock/

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