Осужденный «восьмерки» взял жим в 160 кг

В Бурятии подвели итоги конкурса среди осужденных «А Вам слабо!!!»
Конкурс среди осужденных, содержащихся в исправительных учреждениях региона, был проведен отделом воспитательной и социальной работы с осужденными УФСИН РФ по РБ.
В соревновании приняли участие видеоролики продолжительностью до двух минут с достижением осужденных в области спорта, производственной деятельности, участия в кружковой работе и различных конкурсах.
Первое место занял осужденный ИК-8 с жимом штанги весом 160 кг, второе место присудили осужденной из ИК-7 с акробатическим номером, и третье место досталось осужденному из КП-3, который собирал кубик Рубика на время.
Фото УФСИН РФ по РБ, https://gazeta-n1.ru/stock/
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