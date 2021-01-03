Врачи из Москвы прооперировали глаз девушки из Бурятии, искусанной собаками
Сегодня родные 20-летней девушки, пострадавшей от нападения стаи собак, сообщили в Instagram новости о ходе ее лечения.
«Вчера в течение четырёх часов врачи спасали правый глаз, кровоснабжение очень слабое, но есть! Дай Бог, чтобы всё получилось! Левая нога в очень плохом состоянии, во многих местах вырваны куски плоти, нужно много времени и усилий врачей для восстановления двигательной активности! Вся клиника очень переживает за Таню, приходят и держат её за руки!»
Чуть ранее родные и друзья девушки рассказали, что Тане каждый день делают перевязки под наркозом. Близкие люди поблагодарили всех неравнодушных, которые откликнулись на беду и выразили раненой девушке слова поддержки и понимания.
«На сегодняшний день вас уже 5034!!! 5034 друга, 5034 родственных души! Хочу выложить здесь слова благодарности от моей тети, родной сестры Ларисы Николаевны! Она все дни была рядом с Таней, оказывала бесценную поддержку маме Тане и самой Танюшке!»
В Instagram родные выложили фото записки, которую Таня адресовала всем, кто за нее переживает и молится.
Напомним, 23 декабря утром в ДНТ «Весна» в микрорайоне Забайкальский стая собак напала на 20-летнюю девушку, а также на 9-летнего мальчика. Пострадавших от укусов животных доставили в больницу.
Участковый, прибывший на вызов в поселок, во время осмотра улиц увидел окровавленную собаку, которая при встрече кинулась на него. Полицейскому пришлось применить табельное оружие и ранить пса. Животное увезли подоспевшие ветеринары, которые проведут необходимые исследования в отношении собаки.
По факту нападения собак проверку начал Следственный комитет Бурятии. В ее ходе будут проанализированы сведения об исполнении муниципальных контрактов в сфере регулирования численности бездомных животных и исполнение заявок по отлову бродячих собак в микрорайоне, где произошло нападение. По результатам доследственной проверки будет принято правовое решение.
Фото: https://www.instagram.com/tanya_loskutnikova_vera03/, https://gazeta-n1.ru/stock/
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