Стань лучшим в конкурсе «Мастера гостеприимства»

Туристической отрасли Бурятии предложили похвастать своими идеями и проектами
15 января завершается прием заявок на участие во втором сезоне Всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства», который направлен на поиск лучших управленцев и авторских проектов в сфере туризма и гостеприимства.
На конкурс можно представить авторский тур, фестиваль или событийное мероприятие, инвестиционный проект или проект по строительству/модернизации существующей туристской инфраструктуры, образовательный, информационный или просветительский проект, проект для разных регионов и целевых аудиторий, проектную инициативу или проработанную идею, которая уже реализуется.
Лучшие проекты получат поддержку и будут предложены к реализации в регионах России. По итогам первого сезона проекты участников получили поддержку от Минприроды России, Русского географического общества, Федеральной пассажирской компании, Роскосмоса, Metro Cash&Carry, других партнеров.
Три лучших проекта были отобраны Ростуризмом для дальнейшей акселерации и сопровождения. В ходе конкурса также оцениваются компетенции участников. На этом этапе проверяют эрудицию, общие знания конкурсантов в различных областях и личностные качества, которые необходимы для прохождения очных этапов конкурса.
Конкурс «Мастера гостеприимства» проходит в несколько этапов: регистрация и дистанционный отборочный этап, региональные полуфиналы и финал. Победители получают в наставники именитых рестораторов, отельеров и управленцев в сфере гостеприимства.
Зарегистрироваться можно до 15 января 2021 года на сайте: https://welcomecup.ru/.
Конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование» и проводится президентской платформой «Россия – страна возможностей» при поддержке Ростуризма и Росмолодежи. Партнером конкурса выступает Общенациональный союз индустрии гостеприимства.
Фото: https://gazeta-n1.ru/stock/
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