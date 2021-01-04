Сбербанк оценил траты россиян в Новый год

Жители страны проводили 2020-й онлайн покупками



В этот Новый год россияне намного чаще делали заказы через интернет — по сравнению с прошлым годом количество покупок в Сети выросло почти в 1,5 раза



В новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января клиенты эквайринга Сбербанка совершили 94 млн операций на 70 млрд руб., рассказал РБК зампред правления Сбербанка Кирилл Царев.



Подсчеты велись с утра 31 декабря до 9:00 1 января. Сбербанк — крупнейший банк-эквайер в России.



Количество операций оказалось на 24% больше, чем в прошлом году, а объем трат вырос на 20%. Число покупок через интернет по сравнению с прошлым годом выросло на 45%, до 11,6 млн операций. Вместе с тем количество покупок, совершенных за рубежом, из-за закрытия границ сократилось почти в четыре раза.



С утра 31 декабря и до утра 1 января клиенты Сбербанка совершили более 23 млн денежных переводов и 15 млн платежей. По сравнению с прошлым Новым годом рост по количеству переводов составил 8,8%, количество платежей выросло на 1,5%.



31 декабря клиенты Сбербанка через интернет сделали более 500 тыс. заказов на доставку еды из ресторанов и супермаркетов — это в 3,3 раза больше, чем в прошлом году.



Фото: «Номер один»



