В Бурятии пустует 900 «ковидных» коек

Прирост заболевших коронавирусом продолжает снижаться



По информации Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия на 8:00 часов 04.01.2021 зарегистрировано 26 537 (+134) лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19.



54% (14 248) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. Из 134 новых случаев COVID-19: 104 человека - обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.



Круг контактных лиц составляет 4954 человек. Дезинфекция в домашних очагах и по месту работы проведена на общей площади более 178 га. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается.



Всего выздоровели от COVID-19 – 23748 (+119) человек. Дополнительно снято с наблюдения 21 пациент.



В стационарах Республики Бурятия получают лечение 1213 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, с том числе осложненной внебольничной пневмонией – 924. В отделениях реанимации находится 80 пациентов (из них старше 65 лет – 53), на ИВЛ 45 пациентов (из них старше 65 – 32), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 32.



В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2113 коек, занято – 1213, свободно – 900 коек. Занятость коечного фонда составляет 57,4%. Амбулаторное лечение проходят 974 пациента с COVID-19, наблюдается 2876 человек.

Всего умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией – 602 (+1) человек.



В лабораториях 5 государственных медицинских организаций, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия», а также 1 частной медицинской организации за сутки проведено исследований от 1222 человек, с нарастающим итогом – 729 089 человек. Тест-системы для лабораторного исследования в Республике Бурятия имеются в достаточном количестве.



На «горячую линию» Минздрава РБ (телефон 8-3012-37-95-32) за прошедшие сутки поступило 284 обращений по вопросам, связанным с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (всего нарастающим итогом – 102 538 обращений). Работа операторов на многоканальном телефоне «горячей линии» продолжается в круглосуточном режиме.



Фото: «Номер один»



