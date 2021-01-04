Сотрудники ГИБДД пересядут на самокаты

Московский эксперимент по передвижению дорожных инспекторов решено расширить



Эксперимент Госинспекции по недвижимости, запущенный в ЦАО Москвы по передвижению сотрудников на электросамокатах, решено расширить в этом году на другие округа. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Руководитель Госинспекции Владислав Овчинский отметил, что это будет сделано с началом теплого сезона.



На самом деле, проект «Мобильный инспектор» запустили в ЦАО Москвы в мае 2020 года. Госинспекция по недвижимости закупила 12 электросамокатов и ее специалисты в 10 раз увеличили охват инспектируемых территорий и в 30 раз - количество обследованных объектов, сообщает «Российская газета».



Несмотря на расширение эксперимента, в большинстве регионов, и Бурятии в частности, такую инициативу вряд ли решатся внедрить. Во-первых, учитывая качество дорог российской провинции, самокаты по большей части инспекторам придется носить на руках. Во-вторых, в 30-тиградусные морозы на самокатах патрулировать будет непросто.



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