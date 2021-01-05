Губернатор Забайкалья Александр Осипов заразился коронавирусом

Глава региона остается на связи с коллегами по решению важных рабочих вопросов



Губернатор Забайкальского края Александр Осипов направлен на лечение в моностационар первой городской клинической больницы Читы. Состояние руководителя региона оценивается как средней степени тяжести, сообщает официальный портал региона.



Александр Осипов почувствовал недомогание на новогодних праздниках, после получения положительного результата теста на ковид, ушел на самоизоляцию. Однако по настоянию врачей в понедельник направлен в медучреждение.



Отметим, что глава региона остается на связи с коллегами, в том числе и по решению важных рабочих вопросов. На время лечения губернатора исполнять его обязанности временно назначен первый заместитель председателя правительства края Андрей Кефер.



Фото: пресс-служба правительства Забайкальского края

