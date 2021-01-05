В Бурятии скончался бывший вице-премьер правительства республики

Николай Быков занимал этот пост в 2000-2006 годах, являясь главой минстроя



В Бурятии накануне после болезни на 68-м году жизни скончался Николай Быков. Он занимал пост заместителя председателя правительства Бурятии-министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Бурятии с 2000-го по 2006-й годы, сообщили в минстрое республики.



Николай Иннокентьевич Быков родился 5 марта 1953 года в селе Кома Прибайкальского района Бурятии. Образование - высшее. Свою трудовую деятельность Николай Быков начал в 1971 году после окончания Улан-Удэнского техникума железнодорожного транспорта. С ранних лет проявил свои высокие организаторские и человеческие качества, глубокую эрудицию и знания. Все это во многом предопределило его дальнейший трудовой путь и быстрое продвижение по службе.



После службы в армии работал в СМП-834 в должностях от мастера до начальника строительно-монтажного поезда. В 1986-1988 годах - заместитель управляющего по производству, затем управляющий трестом «"Улан-Удэтрансстрой», в 1988-1990 годах - заместитель генерального директора Улан-Удэнского приборостроительного производственного объединения по капитальному строительству. В 1990 году возглавил комитет Верховного Совета Бурятии по вопросам строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства. В 1995-1997 годах - исполнительный директор республиканского государственного внебюджетного фонда жилищного строительства «Жилинвест». В 1997 году назначен первым заместителем управляющего делами - руководителем администрации президента и правительства Бурятии. В 1998 году назначен управляющим делами - руководителем администрации президента и правительства Бурятии. В 1984-1988 годах дважды избирался депутатом Железнодорожного районного Совета народных депутатов, в 1990 году - депутатом Верховного Совета Бурятии.



В 2000 году, после объединения Госкомитета по строительству и жилищно – коммунального хозяйства в единое министерство, правительство республики поручило Быкову возглавить министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Бурятии. Одновременно он был назначен вице-премьером. С его приходом к руководству в подведомственных министерству отраслях на основе программы социально – экономического развития республики и плана действий правительства поэтапно внедрялся системный подход к работе.



Правительством республики приняты подготовленные министерством целевые республиканские программы по развитию предприятий строительных материалов, по ремонту и реконструкции объектов жизнеобеспечения и инженерных сетей в системе ЖКХ, по энергосбережению, по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда. Разработана необходимая нормативно-правовая база для реформирования отрасли ЖКХ и создания эффективных структур в строительном комплексе республики. Проведена значительная работа по развитию ипотечного жилищного строительства. По уровню ее организации республика заняла ведущие позиции в СФО, и России в целом.



Принятые меры позволили за три года увеличить объем подрядных строительных работ более чем в два раза, объем инвестиций в основной капитал почти в три раза, ввод в эксплуатацию жилых домов на 15,9%. В 2001 году по вводу жилых домов республика заняла второе место среди регионов СФО. В отрасли внедрена полномасштабная система подрядных торгов на все основные строящиеся объекты.



Николай Иннокентьевич стоял у истоков создания особой экономической зоны в Бурятии и руководил управляющей компанией с 2007 по 2012 годы. При его непосредственном участии была создана вся инженерная инфраструктура ОЭЗ «Байкальская гавань». Под руководством Быкова были спроектированы и введены в строй крупные инфраструктурные объекты, позволяющие инвесторам без задержек проектировать и реализовывать свои проекты и сегодня.



За большие заслуги в деле государственного строительства, активную общественно-политическую деятельность, весомый вклад в реализацию программы социально–экономического развития Бурятии, реформирование и развитие отраслей строительства и жилищно–коммунального хозяйства республики Николай Иннокентьевич Быков награжден государственными наградами, ему присвоены звания «Заслуженный строитель Республики Бурятия» и «Заслуженный строитель Российской Федерации».



Фото: baikalharbor.com

