В Бурятии в Новокижингинске на пожаре погиб человек

Всего с начала года в республике произошло 36 пожаров, три человека погибли





В Бурятии накануне вечером в поселке Новокижингинск Кижингинского района произошел пожар в жилом доме. На момент прибытия пожарных дом и веранда горели полностью, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.



На ликвидацию открытого горения потребовалось около 20 минут. В результате пожара дом и пристроенная веранда уничтожены полностью.



В ходе разбора места пожара на крыльце дома под обрушившимися конструкциями крыши веранды обнаружено тело 68-летнего мужчины. Причина пожара устанавливается.



Всего с начала 2021 года произошло 36 пожаров (в этот же период в 2020 году было зарегистрировано 46 возгораний), при которых погибли три человека (в 2020 – 5), травмированы – 4 (в 2020 – 2).



Из-за участившихся пожаров, повлекших гибель людей, подразделениями Государственной противопожарной службы Бурятии усилена проводимая пожарно-профилактическая работа. С 1 января личным составом пройдено 827 домов, посещено 44 места проживания социально-незащищенных и неблагополучных семей. Правилам пожарной безопасности обучено около 1 тысячи человек.



Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС

