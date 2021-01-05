Утверждены запрещенные виды деятельности в ЦЭЗ Байкала

В списке, который будет действовать до 2027 года, 26 пунктов









В Центральной экологической зоне БПТ, в частности, запрещена гаготовка древесины, за исключением заготовки гражданами древесины для собственных нужд и заготовки древесины при осуществлении санитарно-оздоровительных мероприятий; заготовка живицы; проведение сплошных рубок лесов; проведение рубок кедровых лесов; разведка и разработка новых месторождений полезных ископаемых, ранее не затронутых эксплуатационными работами, за исключением разведки и разработки новых месторождений полезных ископаемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, добычи минеральных и термальных вод; добыча сырой нефти и природного газа, радиоактивных и металлических руд; дубление и выделка кожи, выделка и крашение меха, (…) производство резиновых и пластмассовых изделий, производство прочей неметаллической минеральной продукции, производство металлургическое, производство бумаги, картона, целлюлозы и изделий из нее, производство кокса и нефтепродуктов, радиоактивных веществ и продукции на их основе, а также захоронение и хранение радиоактивных отходов, производство электрических аккумуляторов и аккумуляторных батарей.



А также - строительство объектов капитального строительства (или их частей), функционирование которых не связано с созданием и развитием особо охраняемых природных территорий федерального и регионального значения, туристско-рекреационных особых экономических зон, на территориях; строительство автомобильных и железных дорог, для сооружения которых требуются перевод лесных земель лесного фонда в нелесные земли и изъятие их из лесного фонда, за исключением строительства автомобильных дорог, необходимых для функционирования объектов жилого и коммунально-бытового назначения, туристско-рекреационных особых экономических зон, расположенных в центральной экологической зоне Байкальской природной территории.



В ряде запретов содержатся варианты исключений. В частности, как и ожидалось, таковые включены в интересах реконструкции и модернизации Транссиба и БАМа.



Можно предполагать, что давно ожидаемый перечень запрещенных видов деятельности у Байкала вызовет разные оценки у экологов и местных властей. В нем достаточно много дискуссионных вопросов.



Фото: «Номер один» Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил список запрещенных видов деятельности в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории. Постановление правительства об этом размещено на официальном интернет-портале правовой информации В Центральной экологической зоне БПТ, в частности, запрещена гаготовка древесины, за исключением заготовки гражданами древесины для собственных нужд и заготовки древесины при осуществлении санитарно-оздоровительных мероприятий; заготовка живицы; проведение сплошных рубок лесов; проведение рубок кедровых лесов; разведка и разработка новых месторождений полезных ископаемых, ранее не затронутых эксплуатационными работами, за исключением разведки и разработки новых месторождений полезных ископаемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, добычи минеральных и термальных вод; добыча сырой нефти и природного газа, радиоактивных и металлических руд; дубление и выделка кожи, выделка и крашение меха, (…) производство резиновых и пластмассовых изделий, производство прочей неметаллической минеральной продукции, производство металлургическое, производство бумаги, картона, целлюлозы и изделий из нее, производство кокса и нефтепродуктов, радиоактивных веществ и продукции на их основе, а также захоронение и хранение радиоактивных отходов, производство электрических аккумуляторов и аккумуляторных батарей.А также - строительство объектов капитального строительства (или их частей), функционирование которых не связано с созданием и развитием особо охраняемых природных территорий федерального и регионального значения, туристско-рекреационных особых экономических зон, на территориях; строительство автомобильных и железных дорог, для сооружения которых требуются перевод лесных земель лесного фонда в нелесные земли и изъятие их из лесного фонда, за исключением строительства автомобильных дорог, необходимых для функционирования объектов жилого и коммунально-бытового назначения, туристско-рекреационных особых экономических зон, расположенных в центральной экологической зоне Байкальской природной территории.В ряде запретов содержатся варианты исключений. В частности, как и ожидалось, таковые включены в интересах реконструкции и модернизации Транссиба и БАМа.Можно предполагать, что давно ожидаемый перечень запрещенных видов деятельности у Байкала вызовет разные оценки у экологов и местных властей. В нем достаточно много дискуссионных вопросов.Фото: «Номер один»