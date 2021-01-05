Молебны по видеосвязи проводит единственный в России буддийский капеллан

Баир-лама очно принял в 2020 году около 3 тысяч военнослужащих, провел более сотни обрядов и служб



Баир-лама, единственный в Вооруженных силах РФ буддийский священнослужитель, принял в 2020 году около 3 тысяч военнослужащих. В годы до пандемии эта цифра доходила до 5 тысяч человек.



Однако и нынче помощник командира соединения по работе с верующими военнослужащими мотострелкового соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Бурятии, провел более сотни обрядов и служб, сообщили в пресс-службе ВВО.



Баир-лама принимает всех желающих, чаще всего приходят за советом женщины- военнослужащие. Вопросы у всех возникают разные, в основном бытовые. Священнослужитель не только принимает прихожан, но и сам ходит к ним в свободное время. Также вместе с военнослужащими Баир Михайлович выезжает на полигоны, проводит обряды перед серьезными учениями.



Во время самоизоляции и введенных ограничительных мер, связанных с распространением вирусной инфекции, Баир Михайлович продолжил духовные консультации и молебны по видеосвязи.



В мотострелковом соединении большая часть военнослужащих исповедуют буддизм. Командование соединения отмечает, что священнослужитель положительно влияет на морально-психологическое состояние военнослужащих, на дисциплину в воинском коллективе, при его содействии улучшается взаимопонимание между военнослужащими.



Напомним, первый военный священник-буддист Баир-лама приступил к службе в Восточном военном округе в мотострелковой бригаде, дислоцированной в городе Кяхта (Бурятия) в июне 2013 года.



Баир Батомункуев, лама Мурочинского монастыря-дацана Буддийской традиционной Сангхи (церкви) России был назначен на должность заместителя командира соединения по работе с верующими военнослужащими приказом министра обороны России Сергея Шойгу.



«К буддизму я пришел на срочной службе, которую проходил на севере, в поселке Тикси, в батальоне радиоразведки, следившим за полетами американских самолетов- разведчиков. Там я попал в пургу и чудом выжил, вспомнив все буддийские молитвы, которые слышал в детстве, хотя рос в обычной советской семье, не очень религиозной, и не считал себя верующим. Переосмыслив многое, после службы в армии поступил в буддийский институт в Иволгинском дацане, а затем завершал образование в Монголии - в Улан-Баторском буддийском университете им. Дзанабазара. После его окончания в 1997 году стал служить ламой в родном селе, в Мурочинском дацане», - рассказывал Баир-лама.



Мурочинский дацан - старейший буддийский храм России, основанный в середине 18 века. После разрушения в годы «воинствующего атеизма» восстановлен и возрождается. Его священнослужители проводят не только молебны, но и лекции. В том числе, в воинских частях, откликаясь на просьбы их командования. В числе таких лекторов часто оказывался и Баир- лама, который по собственному армейскому опыту знает, как нужна солдатам духовная помощь. А после того, как в российской армии появился институт военных священников, постепенно определилась его новая стезя на духовном поприще.



Вопрос о приемлемости для священнослужителя-буддиста, обязанного заботиться о благе всех живых существ, службы в армии, где можно применять оружие, Баир-лама разрешил так: «Защита Родины от нападения, это и защита своей семьи, близких. Учению Будды это не противоречит, тем более, что России в ее истории чаще приходилось защищаться от внешних угроз».



Более ста лет назад, в 1913 году, двенадцатый иерарх российского буддизма Хамбо лама Даши Доржо Итигэлов ( сейчас хорошо известный в мире как «нетленный лама») при посещении Санкт-Петербурга во время торжеств в честь 300-летия Дома Романовых обратился с просьбой к военному министру России о введении должности особого ламы в частях, где служат буддисты. Первая мировая война, а затем и революции отложили эти планы, но они, все-таки, реализованы.



Фото: function.mil.ru

