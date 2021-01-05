В аэропорту Иркутска задержан житель Бурятии со 170 гр гашиша

Мужчина хранил наркотик в кармане брюк и попался на входном контроле в здание аэровокзала



В Иркутске сотрудниками линейного отдела МВД России на воздушном транспорте на входном контроле в здание аэровокзала внутренних авиалиний задержан 43-летний житель Хоринского района Бурятии. В кармане брюк мужчины обнаружено и изъято четыре свертка с веществом, схожим с наркотическим.



Проведенная в дальнейшем экспертиза подтвердила, что изъятое в свертках вещество является наркотическим средством «гашиш» весом более 170 граммов, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте.

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Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества в крупном размере».



Наказание по этой статье предполагает до 10 лет лишения свободы.



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