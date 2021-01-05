В Бурятии умерли от COVID-19 с начала пандемии 602 человека

По этому показателю республика находится на пятом месте в ДФО



Общее число случаев заражения коронавирусом в республике достигло 26 675. Это на 138 случаев больше, чем было в понедельник, 54% (14 340) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 602 человека, двое за минувшие сутки, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из 138 новых случаев коронавируса: 109 человек обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.



Круг контактных лиц составляет 4 507 человек.



В стационарах получают лечение 1 200 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, с том числе осложненной внебольничной пневмонией – 901. В отделениях реанимации находится 83 пациента (из них старше 65 лет – 51), на ИВЛ 41 пациент (из них старше 65 – 28), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 25.



Амбулаторное лечение проходят 1 003 пациента с COVID-19, наблюдаются 2 739 человек.



Всего выздоровели от коронавируса 23 868 (+120) человек. Дополнительно снято с наблюдения 77 пациентов.



В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилированы 2 133 койки, заняты – 1200, свободны – 933 койки. Занятость коечного фонда составляет 56,3%.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 1 226 человек, с нарастающим итогом – 730 315 человек.



В Дальневосточном федеральном округе наибольший процент выявленных случаев COVID-19 за весь период пандемии приходится Хабаровский край (18%). Далее следуют Приморский край (15%), Забайкальский край (14%), Якутия (13%) и Бурятия (13%). Остальные регионы - 27% в совокупности, сообщает Информационный центр по коронавирусу.



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