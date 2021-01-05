Горные яки из Бурятии обживают степи Забайкалья

Местный фермер разводит животных на безлюдном острове реки Онон



В Забайкалье в селе Тут-Халтуй Ононского района фермер Семен Игнатьев занялся разведением редкой для региона породы домашних животных - яков Окинской породы, которых он приобрел в 2016 году, сообщает официальный портал края.



По словам фермера, порода обитает в основном в горной местности, и было непонятно, как она приживется в забайкальских степях.



«Яки довольно крупные животные. Отличительная особенность яков в том, что они дают мясо с малым количеством жира, молоко - с повышенным содержанием витаминов. Также у животноводов ценится их густая шерсть и длинный пух, из которого прядут теплую нить», - рассказал он.



Животные завезены в качестве эксперимента, и уже четыре года живут в Забайкалье. В силу того, что стоянка яков находится на острове реки Онон, животные скрыты от людей. Яки восприимчивы к болезням, поэтому специалисты Ононской ветеринарной станции согласно плану проводят обследования и вакцинируют животных от опасных болезней, таких как ящур и сибирская язва.



Фото: государственная ветеринарная служба Забайкальского края

