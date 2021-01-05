05.01.2021
В Бурятии перемело автотрассу к Байкалу

В Бурятии перемело автотрассу к Байкалу

Движение на дороге Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан ограничено

В Бурятии на региональной автотрассе  Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан в районе села Горячинск (с 176-го по 200-й км) из-за погодных условий ограничено движение автотранспорта, сообщили в республиканском МВД.

На месте работают наряды ДПС, МЧС и специальная техника. Автомобилистов просят воздержаться от поездки в этом направлении до улучшения погодных условий.

Напомним, региональная автотрасса ведет к популярным курортным местечкам на побережье Байкала, отдых на котором востребован в дни новогодних каникул.

Фото: pixabay.com
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