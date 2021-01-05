В Бурятии перемело автотрассу к Байкалу

Движение на дороге Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан ограничено



В Бурятии на региональной автотрассе Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан в районе села Горячинск (с 176-го по 200-й км) из-за погодных условий ограничено движение автотранспорта, сообщили в республиканском МВД.



На месте работают наряды ДПС, МЧС и специальная техника. Автомобилистов просят воздержаться от поездки в этом направлении до улучшения погодных условий.



Напомним, региональная автотрасса ведет к популярным курортным местечкам на побережье Байкала, отдых на котором востребован в дни новогодних каникул.



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