Жители России поддерживают возрождение вытрезвителей

Однако при этом опасаются злоупотреблений властью сотрудниками полиции и нарушений прав человека



Большинство россиян (83%) положительно относятся к идее возрождения вытрезвителей. Причем этот показатель заметно выше среди женщин — 92% поддерживают появление подобных заведений против 73% мужчин. Таковы результаты исследования



Также 75% положительно воспринимают то, что людей в состоянии сильного алкогольного или наркотического опьянения могут доставлять в вытрезвители и оставлять там без их согласия. Однако в целом 74% опрошенных все же опасаются, что в подобные учреждения могут попадать трезвые люди или люди в состоянии легкого алкогольного опьянения: 33% определенно так думают, 41% скорее придерживаются такого мнения.



Согласно исследованию, 44% опрошенных россиян известно о возобновлении работы вытрезвителей. Еще треть респондентов (33%) что-то об этом слышали. В то же время ничего об этом не знают 20%, а 3% думали, что такие медучреждения существовали до сих пор.



Кто должен платить?



Большинство опрошенных (67%) положительно отнеслись и к тому, что плата за содержание в вытрезвителе будет взиматься с самого «пьяного посетителя», а при нехватке средств его могут привлечь к общественным работам. При этом больше трети опрошенных (35%) думают, что в их населенном пункте сутки в вытрезвителе могли бы стоить менее 500 рублей. Еще 32% считают, что сумма составит 500-1000 рублей, 9% — 1000-1500 рублей, 3% — 1500-2000 рублей, по 2% — две-три тысячи и более трех тысяч рублей. Еще 17% ответили, что вытрезвители в принципе должны быть бесплатными.



При этом половина опрошенных (50%) считают — вытрезвители должны создаваться и содержаться на средства федерального бюджета. Почти треть (32%) уверены, что эти организации должны контролироваться государством, однако содержаться за счет самих «пьяных гостей». Также 25% думают, что вытрезвители нужно содержать на средства регионального бюджета, а 16% — что это должны быть частные организации, получающие государственную поддержку.



Плюсы и минусы возврата вытрезвителей



Отвечая на вопрос «Какие положительные стороны в возобновлении работы вытрезвителей?» многие респонденты (71%) уверены, что подобные учреждение помогут сократить число обморожений и смертей от переохлаждения, 59% — что они помогут уменьшить количество случаев, когда пьяные люди становятся жертвами преступлений, 52% — снизить число преступлений, совершенных самими пьяными людьми. Также 47% назвали плюсом наличие системы, которая поможет человеку в сильном алкогольном опьянении, 44% — снижение нагрузки на медицинскую систему, 41% — воспитательный момент, так как люди должны сами платить за свое пребывание в медучреждении или участвовать в общественных работах, а 33% — возможность поместить в вытрезвитель члена семьи, ведущего себя агрессивно.



Среди минусов системы вытрезвителей большинство опрошенных (76%) назвали возможное злоупотребление властью сотрудниками полиции. Также 38% минусом считают то, что деньги налогоплательщиков будут выделены на проблемы людей, которые сами себе их создали, 36% — что вытрезвители борются с последствиями пьянства, а не причинами. Четверть (25%) уверены, что они нарушают права человека на свободу действий, 20% — что это дополнительная нагрузка на региональные бюджеты, а 17% — что это дополнительная нагрузка на полицию.



Стоит отметить, только 18% опрошенных ответили, что не сталкивались в общественных местах с людьми в состоянии сильного алкогольного опьянения, которые при этом не могли контролировать свои действиях или находились без сознания. В то же время 47% сталкивались и не предпринимали каких-либо действий, 16% сталкивались и вызывали скорую, 14% в такой ситуации старались самостоятельно привести человека в чувства, 11% вызывали полицию, а 8% пытались связаться с близкими пьяного человека.



В целом, 78% респондентов хотели бы, чтобы в их населенном пункте существовал вытрезвитель: 32% уверены в этом, 46% скорее придерживаются такого мнения. При этом больше всего в наличии подобного медучреждения оказались заинтересованы жители Сибири и Дальнего Востока. Соответственно 82 и 85% соответственно ответили, что хотят видеть его в своем населенном пункте.



Напомним, в России принят закон о возобновлении работы вытрезвителей. С 1 января 2021 года регионы имеют право создавать подобные медучреждения и доставлять туда людей в состоянии сильного алкогольного опьянения.



Опрос проводился с 28 по 29 декабря, с помощью онлайн-панели «Анкетолог» было опрошено 1900 россиян старше 18 лет. Выборка отражала социально-демографические параметры населения РФ. Погрешность при 95% доверительной вероятности не превышает 2,5%.



Фото: pixabay.com Большинство россиян (83%) положительно относятся к идее возрождения вытрезвителей. Причем этот показатель заметно выше среди женщин — 92% поддерживают появление подобных заведений против 73% мужчин. Таковы результаты исследования «Анкетолога » (Институт общественного мнения).Также 75% положительно воспринимают то, что людей в состоянии сильного алкогольного или наркотического опьянения могут доставлять в вытрезвители и оставлять там без их согласия. Однако в целом 74% опрошенных все же опасаются, что в подобные учреждения могут попадать трезвые люди или люди в состоянии легкого алкогольного опьянения: 33% определенно так думают, 41% скорее придерживаются такого мнения.Согласно исследованию, 44% опрошенных россиян известно о возобновлении работы вытрезвителей. Еще треть респондентов (33%) что-то об этом слышали. В то же время ничего об этом не знают 20%, а 3% думали, что такие медучреждения существовали до сих пор.Большинство опрошенных (67%) положительно отнеслись и к тому, что плата за содержание в вытрезвителе будет взиматься с самого «пьяного посетителя», а при нехватке средств его могут привлечь к общественным работам. При этом больше трети опрошенных (35%) думают, что в их населенном пункте сутки в вытрезвителе могли бы стоить менее 500 рублей. Еще 32% считают, что сумма составит 500-1000 рублей, 9% — 1000-1500 рублей, 3% — 1500-2000 рублей, по 2% — две-три тысячи и более трех тысяч рублей. Еще 17% ответили, что вытрезвители в принципе должны быть бесплатными.При этом половина опрошенных (50%) считают — вытрезвители должны создаваться и содержаться на средства федерального бюджета. Почти треть (32%) уверены, что эти организации должны контролироваться государством, однако содержаться за счет самих «пьяных гостей». Также 25% думают, что вытрезвители нужно содержать на средства регионального бюджета, а 16% — что это должны быть частные организации, получающие государственную поддержку.Отвечая на вопрос «Какие положительные стороны в возобновлении работы вытрезвителей?» многие респонденты (71%) уверены, что подобные учреждение помогут сократить число обморожений и смертей от переохлаждения, 59% — что они помогут уменьшить количество случаев, когда пьяные люди становятся жертвами преступлений, 52% — снизить число преступлений, совершенных самими пьяными людьми. Также 47% назвали плюсом наличие системы, которая поможет человеку в сильном алкогольном опьянении, 44% — снижение нагрузки на медицинскую систему, 41% — воспитательный момент, так как люди должны сами платить за свое пребывание в медучреждении или участвовать в общественных работах, а 33% — возможность поместить в вытрезвитель члена семьи, ведущего себя агрессивно.Среди минусов системы вытрезвителей большинство опрошенных (76%) назвали возможное злоупотребление властью сотрудниками полиции. Также 38% минусом считают то, что деньги налогоплательщиков будут выделены на проблемы людей, которые сами себе их создали, 36% — что вытрезвители борются с последствиями пьянства, а не причинами. Четверть (25%) уверены, что они нарушают права человека на свободу действий, 20% — что это дополнительная нагрузка на региональные бюджеты, а 17% — что это дополнительная нагрузка на полицию.Стоит отметить, только 18% опрошенных ответили, что не сталкивались в общественных местах с людьми в состоянии сильного алкогольного опьянения, которые при этом не могли контролировать свои действиях или находились без сознания. В то же время 47% сталкивались и не предпринимали каких-либо действий, 16% сталкивались и вызывали скорую, 14% в такой ситуации старались самостоятельно привести человека в чувства, 11% вызывали полицию, а 8% пытались связаться с близкими пьяного человека.В целом, 78% респондентов хотели бы, чтобы в их населенном пункте существовал вытрезвитель: 32% уверены в этом, 46% скорее придерживаются такого мнения. При этом больше всего в наличии подобного медучреждения оказались заинтересованы жители Сибири и Дальнего Востока. Соответственно 82 и 85% соответственно ответили, что хотят видеть его в своем населенном пункте.Напомним, в России принят закон о возобновлении работы вытрезвителей. С 1 января 2021 года регионы имеют право создавать подобные медучреждения и доставлять туда людей в состоянии сильного алкогольного опьянения.Фото: pixabay.com