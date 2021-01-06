В Бурятии сняты ограничения движения на региональной трассе к Байкалу

Они вводились из-за сложных метеоусловий: метели и почти нулевой видимости на автодороге



В Бурятии сегодня из-за сложных метеоусловий в превентивных целях вводились ограничения движения автотранспорта на дороге регионального значения Р438 Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан с 176-го по 203-й километр. «Все ограничения сняты, движение открыто для всех видов транспорта в обоих направлениях с соблюдением безопасного интервала между автомобилями», -сообщили в республиканском главке МЧС.



На месте были выставлены посты ГИБДД, работала тяжелая техника, выезжала оперативная группа районного пожарно-спасательного гарнизона. В готовности к работе находились пять стационарных пунктов обогрева и питания в селах Турка и Максимиха.



Организовано информирование населения и оповещение водителей дальних рейсов о сложившейся ситуации на дороге.



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