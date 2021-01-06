В Бурятии глава буддистов похвалил Сергея Зверева

Хамбо Лама Дамба Аюшеев считает, что шоумен многое делает для Бурятии



Шоумен, стилист Сергей Зверев и XXIV Пандито Хамбо Лама Дамба Аюшеев встретились в Иволгинском дацане Бурятии. Свои впечатления от встречи глава буддистов России написал на своей странице в Facebook.



- Встреча с интересным человеком. Сергей Зверев суперзвезда и за это лето он успел много что сделать. Закрыл завод по разливу воды из Байкала, помог потушить пожар на берегу Байкала. Помог продвинуть в известность бурятские буузы и поспособствовал своей известностью в получение гранта на развитие экосистемы Тунки, - написал Хамбо Лама.



Пост вызвал бурные дискуссии. Ведь эпотажный стиль Зверева не многим приходится по душе. Однако по мнению большинства, внешний вид не столь важен, когда человек славится делами и поступками.



- Побольше бы таких людей - полезных себе и республике !



- Прическа, прикид и все такое - это его личное. Судите по делам. Много ли пользы от причесанных и стандартных чинуш!



- Молодец, Сергей Зверев. Раньше не понимал этого человека. Внешность специфическая. А теперь думаю: молодец, раз столько полезных дел сделал. Это поступок, - пишут в комментариях жители Бурятии.



Известный стилист Сергей Зверев встретил Новый год в Тунке, а в Улан-Удэ приехал на днях. В столице Бурятии он побывал впервые. Он посетил Иволгинский дацан, Этнографический музей, попробовал национальное бурятское блюдо – арбин.



Фото со страницы Д. Аюшеева, в Фейсбук

