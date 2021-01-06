В Бурятии за сутки зарегистрировано 140 заболевших COVID-19

Большинство инфицированных приходится на жителей Улан-Удэ



По информации Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия на 8:00 часов 06.01.2021 зарегистрировано 26 815 (+140) лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19.



54% (14 394) случаев инфицирования приходится на жителей г.Улан-Удэ. Из 140 новых случаев COVID-19: 109 человек - обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.



Круг контактных лиц составляет 4657 человек. Дезинфекция в домашних очагах и по месту работы проведена на общей площади более 178 га. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается.



Всего выздоровели от COVID-19 – 24055 (+187) человек. Дополнительно снято с наблюдения 218 пациентов.



В стационарах Республики Бурятия получают лечение 1211 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, с том числе осложненной внебольничной пневмонией – 928. В отделениях реанимации находится 80 пациентов (из них старше 65 лет – 48), на ИВЛ 39 пациентов (из них старше 65 – 26), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 26. В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2133 койки, занято – 1211, свободно – 922 койки. Занятость коечного фонда составляет 56,8%. Амбулаторное лечение проходят 943 пациента с COVID-19, наблюдается 2499 человек.



Всего умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией – 606 (+2) человек.



В лабораториях 5 государственных медицинских организаций, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия», а также 1 частной медицинской организации за сутки проведено исследований от 1162 человек, с нарастающим итогом – 731 477 человек. Тест-системы для лабораторного исследования в Республике Бурятия имеются в достаточном количестве.



На «горячую линию» Минздрава РБ (телефон 8-3012-37-95-32) за прошедшие сутки поступило 344 обращения по вопросам, связанным с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (всего нарастающим итогом – 103 298 обращений). Работа операторов на многоканальном телефоне «горячей линии» продолжается в круглосуточном режиме.



