В Улан-Удэ сняли ролик о том, как алкоголь влияет на судьбы людей

Пьяное застолье двух друзей закончилось трагедией
Социальный видеоролик о вреде алкоголя был снят режиссером Баиром Цыреновым. Сюжет простой. На улице вблизи разбитых бараков встретились бывшие одноклассники. Один успешный предприниматель, владелец СТО, второй – безработный. Друзья решили выпить за встречу. Но после пары бутылок спиртного хозяин дома приревновал приятеля к своей жене, завязалась драка, а потом один из мужчин схватился за нож. Всего одно мгновение и один человек был лишен жизни, а у второго поломана судьба, ведь он проведет много лет за решеткой.
Интересно, что в ролике одновременно был показан другой вариант развития событий. Когда успешный мужчина вместо выпивки предложил знакомому поработать в его СТО, а сам вернулся домой, к своей жене и детям.
Ролик выложен на You Tube-канале Bayar cinema и уже понравился зрителям – уж больно реалистично снят.
- Так реально и правдоподобно. Молодцы!
- Большинство вызовов по скорой помощи за 5 лет моей работы связаны с алкогольными делами. Как мне рассказывают знакомые, проблемы сиротства социального тоже в большинстве своем связаны с алкогольными делами. По опыту 5 лет работы с ВИЧ-инфицированными пациентами немало историй опять же с алкогольным опьянением, несчастные случаи... снова часто на фоне опьянения. Алкоголь, конечно, не сам по себе проблема, проблема в душе, ведь алкоголь приглушает чувства, боль, действует как отвлечение. Только отвлекаться и бегать от нерешённых вопросов бесконечно нельзя, это рушит жизни, - пишут в комментариях к ролику.
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