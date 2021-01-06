Электроснабжение в Еравнинском и Баунтовском районах восстановлено

Работа по замене поврежденного провода завершена



Специалисты компании "Россети Сибирь" в Бурятии завершили работу по замене поврежденного провода и восстановили электроснабжение жителей Еравнинского и Баунтовского районов по нормальной схеме в 17.05.



Напомним, сегодня, в 3.08 утра по местному времени произошло отключение электроэнергии на воздушной линии 110 кВ "Сосновоозерская-Романовка". Было нарушено электроснабжение в девяти населенных пунктов. Наиболее крупные из них – Багдарин, Исинга, Романовка, Хиагда, Джилинда, Монгой. Специалисты компании «Россети Сибирь» в Бурятии оперативно выехали на осмотр линий для обнаружения причины неполадок. Работы осложнялись большой протяженностью линий и низкими температурами - местами морозы достигали отметки –38 С. К 9.00 часам большая часть потребителей была запитана от резервных источников. Ещё несколько часов без электроснабжения оставались 600 потребителей.



В 6.24 часов была запущена газотурбинная установка (ГТУ) в поселке Багдарин, которая позволила подключить все социально значимые учреждения поселка. Из ближайших центров дислокации были направлены дополнительные передвижные дизельные электростанции.



Причину нарушения установили после обхода-осмотра воздушной линии электропередачи. Ею стал обрыв провода вблизи села Исинга. В 12.08 бригада службы воздушных линий "Россети Сибирь" в Бурятии приступила к замене поврежденного провода.



Для ликвидации последствий нарушения электроснабжения было задействовано 6 бригад: 20 человек и 10 единиц техники.



В настоящее время электроснабжение в Еравнинском и Баунтовском районах республики полностью восстановлено.



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