Игорь Шутенков рассказал о новшествах, которые появятся на дорогах Улан-Удэ

На городских перекрестках установят адаптивные светофоры



На своей странице в Instagram мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков поделился, какие перемены ждут дороги столицы Бурятии в этом году.



- Установим адаптивные светофоры — они будут мониторить ситуацию на дорогах и самостоятельно принимать решения о переключении дополнительного времени для конкретного участка в конкретный период. Свяжем между собой светофоры, сделаем их «умными», чтобы не работали разрозненно и не создавали дополнительных заторов на дорогах Улан-Удэ. Проанализируем пассажиропоток, сформируем новую маршрутную сеть, - написал он.



Подробнее о всех дорожных новшествах мэр города обещал рассказать позднее.







