В Бурятии спасатели проверили пожарную безопасность в храмах

Всего был обследован 31 объект и проведено 62 инструктажа



6 января, накануне одного из самых главных православных праздников - Рождества Христова, сотрудники управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Бурятия обследовали храмы республики, сообщает пресс-служба ведомства.



«В ходе рейдов специалисты проверили, как соблюдаются правила пожарной безопасности на местах, где будут проводиться праздничные богослужения. Всего был обследован 31 объект и проведено 62 инструктажа» - рассказала старший инженер отдела организации надзорных и профилактических мероприятий УНДПР ГУ МЧС России по Республике Бурятия капитан внутренней службы Надежда Барнова.



Особое внимание уделялось работоспособности систем пожарной сигнализации, наличию исправных первичных средств пожаротушения, состоянию путей эвакуации и эвакуационных выходов, а также готовности персонала к действиям в случае чрезвычайной ситуации.



В МЧС отметили, что с 6 на 7 января на территории храмов и церквей дежурил личный состав Главного управления МЧС России по Республике Бурятия.



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии

