В Бурятии колония-поселение обзавелась собственным катком

Получив коньки, осужденные сыграли в хоккей
В колонии-поселения-3 УФСИН России по Республике Бурятия состоялось открытие ледового катка для осужденных. Получив коньки, осужденные сыграли в хоккей. Также всех желающих осужденных научили уверенно стоять на коньках, сообщили в пресс-службе УФСИН Бурятии.
По мнению сотрудников воспитательного отдела учреждения, такое времяпровождение, которое одновременно является и спортом, и прекрасным отдыхом, доставляет массу удовольствия, способствует укреплению здоровья и дает мощный положительный заряд.
Фото: пресс-служба УФСИН
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