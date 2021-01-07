В Бурятии колония-поселение обзавелась собственным катком

Получив коньки, осужденные сыграли в хоккей



В колонии-поселения-3 УФСИН России по Республике Бурятия состоялось открытие ледового катка для осужденных. Получив коньки, осужденные сыграли в хоккей. Также всех желающих осужденных научили уверенно стоять на коньках, сообщили в пресс-службе УФСИН Бурятии.



По мнению сотрудников воспитательного отдела учреждения, такое времяпровождение, которое одновременно является и спортом, и прекрасным отдыхом, доставляет массу удовольствия, способствует укреплению здоровья и дает мощный положительный заряд.



Фото: пресс-служба УФСИН

