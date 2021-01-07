Сергей Зверев "стал примером" для мужчин Бурятии

Известный шоумен похвастался своим новым бурятским нарядом
В соцсетях идут жаркие споры о том, кто же он, Сергей Зверев, - обычный шоумен, или герой. Сегодня пользователи обсуждают новую публикацию суперзвезды в Инстаграм.
В подписи к фото сказано, что шоумен заказал себе несколько дэгэлов и шапку.
Однако не все пользователи поддержали Зверева в его стремлении носить национальную одежду. Так, часть комментаторов уверена, что Зверев - это настоящий пример для мужчин Бурятии, которые стесняются носить национальную одежду.
"А ведь действительно, многие наши мужчины-буряты не одевают национальную одежду, ни то что стесняются, наверное просто непривычно, никогда не носили, никто не заставлял, не требовал и т. д. А Зверев молодец, показывает пример для всех, может и задумаемся над этим, чтобы в каждой бурятской семье была национальная одежда, вот я пишу сама об этом, а признаюсь что у меня никогда не было настоящей бурятской одежды и конечно же мне очень большой минус", - комментирует пользователь Леонора.
"Герой нашего времени. С уважением", - пишет Татьяна.
"Молодец, Серега, так держать", - поддержала Зверева своим комментарием Людмила.
Не обошлось без оппонентов.
"Ну, про то, что в основном мужчины буряты стесняются носить национальную одежду, вы не правы", - написал Алдар.
К слову, многие уверены, что таким образом Сергей Зверев пытается выбить себе место в Госдуме. Напомним, в начале декабря мы сообщали, что стилист и шоумен Сергей Зверев начнет политическую карьеру в Бурятии. Об этом желании он написал на своей странице в соцсети. Заявив подписчикам, что к нему поступает множество предложений стать депутатом Госдумы Бурятии. Выступая на радиостанции «Радио 1», шоумен поблагодарил поклонников за поддержку, сообщив, что в скором времени примет решение о своем выдвижении в депутаты по Бурятии.
И часть комментаторов уверена, что сегодня Зверев просто пиарится.
Ранее глава буддистов Хамбо Лама Дамба Аюшеев похвалил Сергея Зверева в соцсетях: "Встреча с интересным человеком. Сергей Зверев суперзвезда и за это лето он успел много что сделать. Закрыл завод по разливу воды из Байкала, помог потушить пожар на берегу Байкала. Помог продвинуть в известность бурятские буузы и поспособствовал своей известностью в получение гранта на развитие экосистемы Тунки".
Фото: из соцсетей
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