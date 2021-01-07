В Бурятии зарегистрировано 148 новых случаев коронавируса

Умерло 4 пациента



В Бурятии на утро 7 января зарегистрировано 26 963 (+148) лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19. 54% (14 482) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. Из 148 новых случаев COVID-19: 111 чел. - обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью. Круг контактных лиц составляет 4705 человек. Всего выздоровели от COVID-19 – 24232 (+177) человек. Дополнительно снято с наблюдения 246 пациентов. Умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией – 610 (+4) человек.



В стационарах Республики Бурятия получают лечение 1174 пациента с новой коронавирусной инфекцией, с том числе осложненной внебольничной пневмонией – 917. В отделениях реанимации находится 77 пациентов (из них старше 65 лет – 45), на ИВЛ 47 пациентов (из них старше 65 – 28), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 34.

В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2133 койки, занято – 1174, свободно – 959 коек. Занятость коечного фонда составляет 55,0%.



Амбулаторное лечение проходят 947 пациентов с COVID-19, наблюдается 2358 человек.



В лабораториях 5 государственных медицинских организаций, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия», а также 1 частной медицинской организации за сутки проведено исследований от 1935 человек, с нарастающим итогом – 733 412 человек. Тест-системы для лабораторного исследования в Республике Бурятия имеются в достаточном количестве.



На «горячую линию» Минздрава РБ (телефон 8-3012-37-95-32) за прошедшие сутки поступило 418 обращений по вопросам, связанным с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (всего нарастающим итогом – 103 716 обращений). Работа операторов на многоканальном телефоне «горячей линии» продолжается в круглосуточном режиме.



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