В Бурятии введено обязательное тестирование по COVID-19 для прилетающих с неблагополучных территорий

Внесены изменения в Указ главы республики
6 января внесены изменения в Указ главы Республики Бурятия "О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса COVID-19". Об этом сообщает пресс-служба правительства Бурятии.
Гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам, лицам без гражданства, прибывающим на территорию Бурятии воздушным транспортом из Москвы, Новосибирска, Красноярска, Хабаровска, необходимо пройти тестирование на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР. Данное требование введено до 20 января. Лабораторное исследование бесплатное. Забор материала будет осуществляться в аэропорту.
На данных территориях на сегодняшний день регистрируется неблагополучная эпидемиологическая обстановка по новой коронавирусной инфекции.
По вопросам организации лабораторных исследований можно обратиться на "горячую линию" 37-95-32 или на номер 112.
Напомним, на утро 7 января в Бурятии зарегистрировано 26 963 (+148) лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19. 54% (14 482) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. Умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией – 610 (+4) человек. Подробнее...
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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