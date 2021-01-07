В Бурятии осужденных научили делать маникюр

Женщинам рассказали об основах мастерства
Осужденных исправительной колонии № 7 научили делать маникюр. В ИК-7 УФСИН России по Республике Бурятия прошел мастер-класс.
Женщин научили делать наращивание ногтей гелем и правильно моделировать их форму, покрывать ногти гель-лаком и создавать дизайн. Также осужденным рассказали о правильном уходе за кожей рук и ногтей.
"Мастер-класс провели осужденные, которые имеют специальное образование и до лишения свободы работали в ногтевом сервисе", - сообщили в пресс-службе УФСИН Бурятии.
Напомним, ранее мы сообщали о том, как активно живут осужденные в колонии-поселения. Там совсем недавно открыли каток.
Фото: пресс-служба УФСИН
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