07.01.2021
В Бурятии осужденных научили делать маникюр

В Бурятии осужденных научили делать маникюр

Женщинам рассказали об основах мастерства

Осужденных исправительной колонии № 7 научили делать маникюр. В ИК-7 УФСИН России по Республике Бурятия прошел мастер-класс.

Женщин научили делать наращивание ногтей гелем и правильно моделировать их форму, покрывать ногти гель-лаком и создавать дизайн. Также осужденным рассказали о правильном уходе за кожей рук и ногтей.

"Мастер-класс провели осужденные, которые имеют специальное образование и до лишения свободы работали в ногтевом сервисе", - сообщили в пресс-службе УФСИН Бурятии.

Напомним, ранее мы сообщали о том, как активно живут осужденные в колонии-поселения. Там совсем недавно открыли каток.

Фото: пресс-служба УФСИН
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