Митрополит Иосиф раздал детям святочные подарки

Каждый ребенок, находившийся на литургии в ночь с 6 на 7 января, получил сладкий сюрприз



7 января по окончании



В этот праздничный день все собравшиеся дети получили сладкий подарок от митрополита. В своём слове Владыка отметил: «Следуя Евангельскому призыву, каждый присутствующий ребёнок сейчас получит Рождественский дар». В праздничную ночь было роздано более двухсот подарков.



«Вот это праздник, вот это Рождество!», - радовались дети.



Фото: пресс-служба епархии

7 января по окончании ночного богослужения митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф вручил детям, собравшимся в Свято-Одигитриевском соборе г. Улан-Удэ на праздник Рождества Христова традиционные Рождественские сладкие подарки, сообщает пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии.В этот праздничный день все собравшиеся дети получили сладкий подарок от митрополита. В своём слове Владыка отметил: «Следуя Евангельскому призыву, каждый присутствующий ребёнок сейчас получит Рождественский дар». В праздничную ночь было роздано более двухсот подарков.«Вот это праздник, вот это Рождество!», - радовались дети.Фото: пресс-служба епархии