В Улан-Удэ ушла из жизни мама Эржены Будаевой

Седьмого января скончалась мать Почетного гражданина Улан-Удэ Эржены Будаевой - Зинаида Уновна Будаева. Об этом в соцсетях сообщили её близкие и родные.

Зинаида Уновна, финка по отцу и карелка по матери, родилась в 1937 году. Со своим будущим супругом Хышикто Будаевым познакомилась во время учёбы в Ленинградской ордена Ленина лесотехнической академии имени С.М. Кирова. Создали семью в 1958 году.

В 33 года Зинаида Уновна окончила Институт иностранных языков имени Хо Ши Мина в Иркутске с отличием, стала работать учителем английского языка в улан-удэнской средней школе №50.

В 1962 году у супругов родилась дочь Эржена, ставшая выдающимся общественным деятелем, почётным гражданином города Улан-Удэ.

- Не могу до сих пор смириться и принять. Ушла Зинаида Уновна Будаева, мама моей подруги Эржены Будаевой. Ушла в больнице, в ковидном госпитале на Солнечной. Там же сейчас и Хышикто Раднаевич. Дай Бог ему сил вынести все. Зинаиду Уновну сейчас оплакивают многие друзья Эржены, всей большой дружной семьи Будаевых, все, кто соприкасался когда-нибудь с ее добротой, любовью к людям, отрытой душой, гостеприимством и щедростью. Знаю тех, для кого она стала практически второй мамой, поддерживая и ободряя в тяжелые периоды, помогая, чем могла, - написала на своей странице в Facebook общественница Светлана Будашкеева.

Коллектив редакции «Номер один» выражает глубокие соболезнования родным и близким в связи со смертью Зинаиды Будаевой.