Обманчивый блеск мишуры

В разгар новогодних праздников под треск морозов и сияние елочной мишуры столицу Бурятии посетила “титулованная особа” - король гламура, стилист и певец Сергей Зверев. Он явил себя в стилизованном под бурятский национальный костюм одеянии. Доморощенные любители эпатажа и блестяшек захлебнулись от восторга в соцсетях и телеграмм-каналах: “Он много сделал для Бурятии!” Впрочем, большинство поклонников так и не смогли уточнить, что именно было сделано. Но самые вдумчивые или более подготовленные постарались таки восполнить информационный вакуум. Теперь их трепетными усилиями и недюжинной фантазией к привычному “титулу” Зверева можно добавить новые: “Спаситель Байкала”, “Суперпожарник” и “Великий буузодвиг”.

Оказывается, это он “закрыл завод по розливу воды на Байкале”, помог “потушить пожар на берегу” и “продвинуть в известность бурятские буузы”. Поэтому, как считает ТК “Степной дозор”, “мы на руках должны носить Зверева”. На руках - ни больше, ни меньше! Ведь он якобы еще и пострадал при защите Священного моря. После одиночного пикета на Красной площади, как уверяют “телеграмм-дозорные”, “он не провел ни одного концерта, для него власти закрыли доступ на телевидение”.

Конечно, все это надо воспринимать с поправкой на традиции бурятского гостеприимства, согласно которым гостя лучше стократ перехвалить, чем допустить нехватку “красного словца” (статус гостя - престиж хозяина). А также - с учетом обильных новогодних застолий, вызывающих склонность к преувеличениям и обострение эмоций со спонтанными отрывами от реальности.

Но давайте все-таки вернемся на грешную землю и вспомним: как было на самом деле, а не в гламурных сказках про парикмахера-супергероя.

Кто закрыл завод?

Строительство завода по розливу байкальской воды вело ООО “Аквасиб”, основанное Дацинской водной компанией (Китай). Предполагалось, что предприятие будет выпускать более 500 тыс литров бутилированной воды в сутки, выкачивая ее из Байкала.

О проекте стало известно в 2017 году, и он сразу вызвал нарастающие протесты общественности. В Иркутской области проходили митинги, собиравшие, по оценкам наблюдателей, до 1000 и более человек. Петиция с требованием остановить реализацию проекта собрала в Сети более 1,1 млн подписей. Комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды направил запрос в Генеральную прокуратуру России. По ее поручению Байкальская природоохранная прокуратура провела проверку, выявила нарушения и обратилась в суд с иском о признании незаконным разрешения на строительство, выданного ООО “Аквасиб”. Кировский районный суд Иркутска иск удовлетворил, апелляционная и кассационная инстанции подтвердили обоснованность этого вердикта. Опасная для экосистемы Байкала стройка остановлена.

В числе многих протестных акций по поводу завода в Култуке был и одиночный пикет Сергея Зверева. По слухам, он был простимулирован другой коммерческой структурой, которая тоже занимается - совершенно легально и спокойно - розливом байкальской воды. Разумеется, эта компания была заинтересована в устранении потенциального конкурента, поскольку рынок питьевой и минеральной воды очень жесткий.

Так или иначе, Зверев сфотографировался на фоне Кремля в бутафорской короне с плакатом "Я, суперзвезда, против строительства завода на Байкале” и разместил фото на своей странице в Instagram. Насколько такой “демарш” мог повлиять на исход дела, которым уже занимались Генпрокуратура, Госдума и “зеленая” общественность?

Оставим этот вопрос открытым. Пусть каждый сам ответит на него, опираясь на свое здравомыслие. Неоспоримый факт заключается в том, что китайский завод по откачке воды из Байкала был закрыт решением суда по итогам судебного разбирательства, в коем Сергей Зверев не принимал никакого участия. Те, кто сегодня пытается сделать из него “спасителя Байкала”, просто приписывают “суперзвезде” чужие заслуги, заметим, с его молчаливого согласия.

“Вырыть канаву невероятную...”

Нечто подобное получилось и с “тушением” лесных пожаров. В августе 2019 года, видимо, войдя в раж после одиночного пикета, Зверев собрал уже целую пресс-конференцию, на которой неожиданно для прессы поведал не о стразах-бигудях, а выдал на-гора множество “ценных” наблюдений и рекомендаций для огнеборцев. Его пылкая речь была настолько содержательной, что сетевой ресурс Life.ru опубликовал целые фрагменты дословно. Цитируем:

- Как потушить и как предотвратить эти наводнения и как потушить пожары. Это сейчас самые важные вопросы. Но ведь всё вот это состоит из мелочей. Вот эти мелочи, это так ужасно. Вырубили, пожалуйста, всё пошло сверху. Вот топит. Вот вырубили, а вот прикрыли, вот выжгли, а вот пошло на это. Вот это вот всё, одно за одним, по цепочке, — разъяснил причины лесных пожаров в Сибири король гламура.

- Там даже нет шансов выжить животным, потому что там по верхушке леса, там ветер, по верхушке леса пожар передаётся. А они не знают, куда бежать, потому что всё вот, они в кольце, — пожалел таежных жителей сердобольный артист.

— Чтобы это остановить, надо уже, просто вот люди должны, мы все и люди, которые там живут и здесь, которые вот небезразличные, они должны сплотиться немножко и уже цивилизованно. Не надо никого оскорблять, не надо ничего кричать. С пониманием относиться. Вот сидит ворюга, надо с ним разговаривать, с чиновником, — обрисовал свой план действий шоумен.

— Местные не справятся, понимаете, там ветер, и с огромной скоростью. Представляете, сколько там, если своими силами, лопаты там. Что они могут сделать? Это такие огромные масштабы, километры, они не могут. Это, конечно, нужно МЧС. Это такую зону вырубить, чтоб она там отошла, там, вырыть канаву какую-то невероятную, — поделился знаниями о способах борьбы с лесными пожарами Сергей Зверев.

В общем, все разъяснил, всех вразумил, все по полочкам разложил. Такого парня впору не то что в Госдуму двигать, а на пост главы МЧС, МВД и Минобороны одновременно (да простит нас Шойгу)! А может, не мелочиться и сразу на самого, верховного, ну, вы понимаете...

Десять билетов на “суперзвезду”

Вот только с концертами, которые якобы запрещены из-за гражданской позиции Сергея Зверева, у его восторженных поклонников в Бурятии неувязочка вышла. Попытка придать парикмахеру образ гонимого властью “борца за народ” не вяжется с фактами, выглядит натянуто, точнее - явным перебором.

В прошлом году, уже после фотографирования с плакатом на Красной площади, Зверев совершенно свободно дал бесплатный концерт в одном из торговых центров Иркутска. Почему бесплатный? Видимо, потому что ранее на сольный концерт "суперзвезды” в столице Прибайкалья за два месяца был продан только десяток билетов. Гастроль пришлось отменить.

Повод для насмешки?

Публика у нас какая-то неблагодарная. Многие не оценили даже “бурятский” костюм, в котором Зверев красовался в Тунке, Улан-Удэ и в Иволгинском дацане. Предприниматель Константин Агалов написал в Фейсбуке: “Наряжая на камеры в наш национальный мужской костюм человека, который, мягко говоря, смотрится несерьезно, мы начинаем обесценивать то, что нам дорого. Традиции предков, уважение и серьезное отношение других регионов к нашему народу, к людям, которые здесь живут. Корона на голове, макияж на лице и наш национальный мужской костюм, который носили наши предки и который мы сами одели на эпатажного человека и искренне этому радуемся – не создает ничего, кроме насмешки над нами же и недалекого, несерьезного отношения к нам со стороны других жителей России...”

Ему вторит общественник Биликто Дугаров: “Бурятский костюм - это вещь, по-настоящему, сакральная, в которой имеет значение каждая деталь. А то, во что его (Зверева - ред.) сейчас нарядили, не имеет никакого смыслового подтекста”.

В трусах и короне

В “анналах” Instagram очередной приезд Сергея Зверева в Бурятию останется запечатлен его фотографиями и видео не только в “национальном” костюме, но и в трусах во время купания в радоновой ванне с неизменной бутафорской короной на голове. Тут же - фото с представителями буддийского духовенства и видео пребывания древлеправославном храме. Все смешалось...

Сергею Звереву - 57 лет. Его звезда стремительно угасает. С каждым годом сложнее жить в образе гламурного юноши, но другого нет. Впору нянчить внуков. Но приемный сын то ли сам ушел, чтобы построить нормальную семью, то ли Зверев его выгнал и даже выписал из квартиры (в разных источниках - разные версии). Кассовые сборы стремятся к нулю. Пришло время искать тихую гавань, например, в Госдуме. Но едва ли не единственное, что можно конвертировать в политический капитал - все та же страничка в Instagram. Да, миллион подписчиков. Но сколько среди них людей, принимающих решения? Сколько хотя бы тех, кто подписался не просто “поглазеть на чуду-юду”?

Вот и приходится Звереву “открывать” сельские клубы, к реконструкции которых он не имел никакого отношения, радоваться грамотам от районного начальства, нести околесицу про лесные пожары. Все для того, чтобы приемлемо встретить надвигающуюся старость.

Никаких реальных инструментов влияния, решения актуальных проблем региона у Зверева нет. Глупо сравнивать его потенциал с лоббистскими возможностями, например, покойного Иосифа Кобзона, на протяжении многих созывов представлявшего в Госдуме сначала Агинский округ, затем - Забайкальский край. Других же деятелей культуры и шоубизнеса, которые, получив мандаты, реально преуспели в отстаивании интересов избирателей, что-то не припоминается. Не говоря о том, что сама принадлежность Зверева к сфере культуры - вопрос весьма спорный. И если вглядеться сквозь обманчивый блеск мишуры, может оказаться, что король-то голый...