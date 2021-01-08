Улан-удэнцы возмущены дорогой арендой квартир

Съем «однушки» с ремонтом стартует от 15 тысяч рублей
Жители столицы Бурятии, вынужденные снимать жилье, выражают недовольство высокой стоимостью аренды. Свое раздражение люди выплескивают в соцсетях.
- Дорогие жители Улан-Удэ, которые сдают и продают своё жилье, ответьте, пожалуйста , куда вы гнете такие цены? Мы не в Москве живем! Снять квартиру в нашем городе с «косметическим ремонтом» от 15-ти тысяч рублей и выше. Откуда у людей такие деньги, если средний заработок 20-30 тысяч рублей? – пишет неизвестный автор в паблике «Аноним03».
- С каких пор в УУ цены на аренду квартиры сравнились с Москвой и ещё дороже? Вы видели эти объявления? Когда спрашиваешь, сколько будет стоить месяц аренды небольшой однушки или студии, не больше 35 кв м, все владельцы заявляют 35-40 тыс. Просто бред и баснословные цены. Легче уехать отсюда, - делятся горожане.
Отметим, на одном из сайтов, где владельцы сдают жилье, цены на «однушки» в центре в среднем составляют 30 тысяч рублей. Так, квартира в новостройке на улице Цивилева, со свежим евроремонтом составит 30 тысяч рублей без учета коммунальных платежей. Съем квартиры в доме на Смолина обойдется в 31 500 без коммуналки, на улице Профсоюзной - 25 тысяч рублей. Снять жилье в кварталах дешевле - съем однушки в 140а квартале обойдется в 18 тысяч рублей.
Фото: https://gazeta-n1.ru/stock/arikhitektura
- Дорогие жители Улан-Удэ, которые сдают и продают своё жилье, ответьте, пожалуйста , куда вы гнете такие цены? Мы не в Москве живем! Снять квартиру в нашем городе с «косметическим ремонтом» от 15-ти тысяч рублей и выше. Откуда у людей такие деньги, если средний заработок 20-30 тысяч рублей? – пишет неизвестный автор в паблике «Аноним03».
- С каких пор в УУ цены на аренду квартиры сравнились с Москвой и ещё дороже? Вы видели эти объявления? Когда спрашиваешь, сколько будет стоить месяц аренды небольшой однушки или студии, не больше 35 кв м, все владельцы заявляют 35-40 тыс. Просто бред и баснословные цены. Легче уехать отсюда, - делятся горожане.
Отметим, на одном из сайтов, где владельцы сдают жилье, цены на «однушки» в центре в среднем составляют 30 тысяч рублей. Так, квартира в новостройке на улице Цивилева, со свежим евроремонтом составит 30 тысяч рублей без учета коммунальных платежей. Съем квартиры в доме на Смолина обойдется в 31 500 без коммуналки, на улице Профсоюзной - 25 тысяч рублей. Снять жилье в кварталах дешевле - съем однушки в 140а квартале обойдется в 18 тысяч рублей.
Фото: https://gazeta-n1.ru/stock/arikhitektura
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