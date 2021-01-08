Прокуратура Бурятии проверит отключение света в ДНТ «Профсоюзное»

Жители ДНТ в Заиграевском районе провели без света более суток





Рождество ДНТ пришлось встречать без электроэнергии – произошло аварийное отключение. Благодаря своевременно организованным мероприятиям электроснабжение ДНТ было восстановлено.

- Органы прокуратуры республики организовали проверку по факту аварийного отключения от электроснабжения ДНТ «Профсоюзное», произошедшего 7 января 2021 года. Надзорный орган даст оценку причинам и условиям, способствовавшим аварийной ситуации, соблюдению законодательства об электроэнергетике. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщает ведомство.





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