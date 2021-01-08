08.01.2021
Осужденные в Бурятии посоревновались в косоплетении

Осужденные в Бурятии посоревновались в косоплетении

В ИК-7 УФСИН России по Республике Бурятия прошел конкурс «Коса – девичья краса


Конкурсанткам нужно было за сорок минут создать прическу, придумать название и рассказать о ней. Работы оценивались по нескольким критериями: аккуратность, сложность прически и оригинальность исполнения.

Участницы конкурса поразили жюри своим умением плести самые разные косы - греческую, французскую, в виде сердца, водопада, рыбьего хвоста и моделированием причесок с использованием кос.


Фото: pixabay.com

осужденные конкурс
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