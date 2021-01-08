Туристы восхитились сталактитами в нацпарке в Бурятии

7 января в гроте острова Голый в Чивыркуйском заливе на Байкале в Бурятии туристы обнаружили удивительные сталактиты. Об этом сообщил директор нацпарка «Заповедное Подлеморье» Михаил Овдин.

- Удивительные сталактиты в Забайкальском национальном парке обнаружили туристы сегодня в гротах острова Голый, – написал он на своей странице в Фейсбук.

Остров Малый Кылтыгей (Голый) расположен в северной части Чивыркуйского залива. Остров скалистый, площадью всего 0,012 кв. км. «Калтыгей» в переводе с бурятского — «голый», остров назван так, потому что когда-то на нем полностью отсутствовали деревья. На острове живут серебристые и сизые чайки.

Фото: Николай Маковеев