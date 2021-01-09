В кинотеатрах выйдет фильм о приключениях нерпенка на Байкале

За кадром сам Константин Хабенский (видео)

Документальный игровой фильм об удивительном мире Байкала выйдет в федеральный кинопрокат в конце января.



- Однажды в одном древнем-предревнем, глубоком-преглубоком, чистом-пречистом озере, где море опасностей, случилось чудо! В маленьком снежном домике появилась на свет крохотная, необыкновенно любопытная и очень смелая Юма! Ей придется в одиночку совершить далекое-предалекое путешествие на неведомые Ушканьи острова. Путешествие, полное таинственных угроз и чудесных спасений! Поможет ли Юме великий отец-Байкал добраться до цели? Увидит ли она заветные острова? - анонсируют ленту создатели.



За кадром играют звезды российского кинематографа Константин Хабенский и Чулпан Хаматова.









