Мировой рекорд по плаванию подо льдом установлен на Байкале

Температура воды - нулевая

7 января на Байкале москвичка Екатерина Некрасова установила рекорд мира среди женщин по плаванию подо льдом. Об этом сообщил на своей странице в Facebook президент клуба закаливания и зимнего плавания «Прибайкальцы» Андрей Бугай.



«Стиль плавания: брасс, дистанция 85 метров, температура воды +0.02 С, температура воздуха -22», — указал Андрей Бугай на подробности заплыва.

Стоит напомнить, что в марте прошлого года сам Андрей Бугай плавал подо льдом Байкала: за 65 секунд он преодолел 60-метровую дистанцию. И тоже без гидрокостюма.