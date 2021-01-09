Ученые изучили останки 40 человек, обнаруженных вокруг Байкала

Обнаружены родственные связи с индейцами

Международная группа генетиков, в состав которой вошли ученые из Иркутска, Красноярска, Благовещенска и других российских городов, собрала и проанализировала, полученные из останков 40 человек. Они жили в пяти регионах Сибири, в интервале от 17 тысяч до полутора тысяч лет назад.

Целью исследования было изучение миграций и внутри Сибири, и выход части населявших эти места жителей Азии через Берингию в Америку.

Америка заселялась народами, которые пришли из Сибири. Но Сибирь - большая, и новое исследование генетиков позволило уточнить, откуда и куда переселялись люди 15 тысяч лет назад

Процесс заселения Америки шел из Северо-Восточной Азии пока существовала обширная область суши, соединявшая Азию и Америку. Примерно 11 тысяч лет назад она была затоплена при подъеме мирового океана. Кто и когда переходил в Америку, и как перемещались народы в Сибири и стало темой нового исследования генетиков.

Совпадения маркеров ДНК современных эскимосов, живущих на Аляске, с ископаемыми останками были найдены в долине Колымы. У представителей народов, живших на берегах Байкала, таких совпадений найдено не было.



Примерно, 15 тысяч лет назад климат Сибири смягчился, и на это время приходится расцвет живших здесь народов. Если популяция, жившая к западу от Байкала, была достаточно стабильной, то на восточном берегу народы появлялись и уходили, земли заселялись и неожиданно пустели.

Важным наблюдением, сделанным учеными, стало открытие причин, по которым опустело восточное Прибайкалье 5 тысяч лет назад. Вероятнее всего, главной причиной стала бубонная чума. Следы Yersinia pestis — бактерии, вызвавшей эпидемию, были найдены в останках одного из представителей народа, жившего к востоку от Байкала в то время.