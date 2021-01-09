Более половины ковидных жителей Бурятии живет в столице

Прирост за сутки составил 145 случаев

По информации Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия на 8:00 часов 09.01.2021 зарегистрировано 27 255 (+145) лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19.





54% (14 643) случаев инфицирования приходится на жителей г.Улан-Удэ. Из 145 новых случаев COVID-19: 102 чел. - обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.





Круг контактных лиц составляет 4545 человек. Дезинфекция в домашних очагах и по месту работы проведена на общей площади более 178 га. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается.

Всего выздоровели от COVID-19 – 24524 (+131) человек. Дополнительно снято с наблюдения 48 пациентов.



В стационарах получают лечение 1210 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, с том числе осложненной внебольничной пневмонией – 940. В отделениях реанимации находится 80 пациентов (из них старше 65 лет – 45), на ИВЛ 45 пациентов (из них старше 65 – 26), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 33.



В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2133 койки, занято – 1210, свободно – 923 койки. Занятость коечного фонда составляет 56,7%.

Амбулаторное лечение проходят 904 пациента с COVID-19, наблюдается 2423 человек.

Всего умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией – 617 (+3) человек.





В лабораториях 5 государственных медицинских организаций, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия», а также 1 частной медицинской организации за сутки проведено исследований от 1646 человек, с нарастающим итогом – 736 764 человек. Тест-системы для лабораторного исследования в Республике Бурятия имеются в достаточном количестве.



На «горячую линию» Минздрава РБ (телефон 8-3012-37-95-32) за прошедшие сутки поступило 455 обращений м, связанным с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (всего нарастающим итогом – 104 604 обращений). Работа операторов на многоканальном телефоне «горячей линии» продолжается в круглосуточном режиме.

