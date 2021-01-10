В Бурятии дети выразили недовольство коррупцией и призвали следить за кошельками

Конкурс «Безопасный Новый год» показал, о чем тревожится подрастающее поколение



Члены Общественного совета при МВД Бурятии выбрали лучшие работы среди направленных на конкурс профилактических работ «Безопасный Новый год». Конкурс инициирован МВД республики в рамках Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз», сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел по республике.



В официальном аккаунте ведомства «Полиция Бурятии» в социальной сети «ВКонтакте» открыты голосования для определения победителей в трех номинациях: «Лучший профилактический видеоролик», «Лучший профилактический рисунок», «Лучший новогодний рисунок».



15 января Полицейский Дед Мороз в онлайн-режиме объявит имена победителей, которые получат ценные призы, а работы финалистов в дальнейшем будут использованы в профилактической деятельности полицейских.



Отметим, что в адрес регионального МВД для участия в творческом состязании поступило 76 работ из городских и сельских районов республики. В своих рисунках и декламациях стихотворений дети в возрасте от 5 до 17 лет рассказали об основных правилах интернет-безопасности, важности соблюдения ПДД, выразили свое негативное отношение к коррупционным проявлениям. Ребята призвали следить за своими кошельками и телефонами во избежание карманных краж, напомнили о важности сохранения мира и поддержания дружбы между народами. А также подняли одну из самых актуальных тем на сегодня – профилактики телефонных и интернет-мошенничеств.



В голосовании уже приняли участие около трех тысяч человек и продлится оно до 15 января.



Фото: «Номер один»

