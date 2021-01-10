В Бурятии 77 «ковидных» пациентов находятся в реанимации

Всего же в стационарах республики получают лечение 1193 пациента с коронавирусом



По информации Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия на 8:00 часов 10.01.2021 зарегистрировано 27 403 (+148) лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19.



54% (14 726) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. Из 148 новых случаев COVID-19: 103 чел. - обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.



Круг контактных лиц составляет 4637 человек. Дезинфекция в домашних очагах и по месту работы проведена на общей площади более 178 га. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается.



Всего выздоровели от COVID-19 – 24657 (+133) человек. Дополнительно снято с наблюдения 73 пациента.



В стационарах Республики Бурятия получают лечение 1193 пациента с новой коронавирусной инфекцией, с том числе осложненной внебольничной пневмонией – 897. В отделениях реанимации находится 77 пациентов (из них старше 65 лет – 45), на ИВЛ 47 пациентов (из них старше 65 – 29), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 35.



В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2133 койки, занято – 1193, свободно – 940 коек. Занятость коечного фонда составляет 55,9%. Амбулаторное лечение проходят 933 пациента с COVID-19, наблюдается 2470 человек. Всего умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией – 620 (+3) человек.



В лабораториях 5 государственных медицинских организаций, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия», а также 1 частной медицинской организации за сутки проведено исследований от 1969 человек, с нарастающим итогом – 738 733 человек. Тест-системы для лабораторного исследования в Республике Бурятия имеются в достаточном количестве.



На «горячую линию» Минздрава РБ (телефон 8-3012-37-95-32) за прошедшие сутки поступило 40 обращений по вопросам, связанным с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (всего нарастающим итогом – 104 644 обращений). Работа операторов на многоканальном телефоне «горячей линии» продолжается в круглосуточном режиме.



Фото: pixabay.com

