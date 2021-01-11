В Бурятии в медцентре минобороны вылечено около 600 пациентов

В Улан-Удэнском гарнизоне также созданы мобильные врачебно-сестринские бригады по борьбе с коронавирусом



В Бурятии в прошлом году за рекордно короткие сроки на базе военного госпиталя Восточного военного округа возведен многофункциональный медицинский центр Минобороны России, который имеет площадь 6 тысяч квадратных метров и рассчитан на прием 60 пациентов. С момента открытия и до конца 2020 года здесь вылечилось более 600 инфекционных больных, сообщает пресс-служба ВВО.



Многофункциональный медицинский центр на сегодняшний день является одним из самых современных и высокотехнологичных медучреждений в Бурятии. В настоящее время лечение в медцентре проходят 40 пациентов из числа гражданского населения. Также в медцентре проходят лечение ветераны Вооруженных Сил, военнослужащие и члены их семей.



В ноябре прошлого года по приказу командующего общевойсковым объединением ВВО генерал-майора Валерия Солодчук в Улан-Удэнском гарнизоне также созданы мобильные врачебно-сестринские бригады по борьбе и профилактики вирусной инфекции.



Военные медики совершают обходы по адресам гражданского персонала МО РФ, военнослужащих в запасе больных короновирусом для осуществления вторичного забора биологического материала на ПЦР-диагностику.



Такой способ работы врачебно-сестринских бригад стал необходим для того, чтобы исключить поездки больных в медицинские учреждения и тем самым минимизировать их контакты с людьми при следовании в общественном транспорте, снизив риск заболевания.



Фото: function.mil.ru

