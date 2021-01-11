Народный мэр Якутска уходит в отставку

Сардана Авксентьева заявила о досрочном сложении полномочий
Мэр Якутска Сардана Авксентьева заявила сегодня о досрочном сложении полномочий мэра Якутска по состоянию здоровья, сообщает Якутия Daily.
«В эти дни состоялись непростые разговоры с семьей и с командой. Семья серьезно обеспокоена моим здоровьем. Причина — стрессы и постоянная тревога за город. Надо признать, что я уже не могу работать 24/365. Завтра ложусь в больницу, скоро операции. Сегодня, 11 января, я внесу в Якутскую городскую думу заявление о сложении полномочий. Вы знаете, я никогда не держалась ни за власть, ни за должность. Возможно, отсюда и свобода в принятии сложных решений», — написала о причине принятого решения Сардана Авксентьева в своем Инстаграм.
Она поблагодарила горожан за доверие и поддержку и попросила не драматизировать ситуацию.
«Незаменимых людей нет, а история Якутска отмеряются столетиями. Оставайтесь думающим, самостоятельным и добрым городом, я горжусь вами», — написала политик. Напомним, Сардана Авксентьева была избрана мэром Якутска в сентябре 2018 года, одержав победу с результатом 39,98 %. Она стала первой женщиной, вступившей на пост мэра столицы республики.
Мэр процитировала свою любимую писательницу А.Маринину: «Что такое СВОБОДА? Возможность принимать решения, исходя из представления о том, как было бы лучше для меня и моих близких. Это возможность делать то, что Я САМА считаю разумным и правильным». На новых выборах, которые состоятся уже в этом году, Авксентьева попросила поддержать своего заместителя Евгения Григорьева, уточняет Якутия.
.
«Я его готовила, многие из вас заметили. А команде я ставлю задачу максимально сплотиться вокруг него. Все наши планы должны быть реализованы, а данные обещания — исполнены. Когда я выбирала Евгения своим первым заместителем, то определяющими факторами для меня стали его интеллект и хорошее образование, честность, смелость, УВАЖЕНИЕ К ЛЮДЯМ. И Якутск - его родной город», - подчеркнула мэр Якутска.
Мэр отметила, что «за эти 2,5 года нам с вами удалось сделать многое, развитие города "встало на рельсы". Год, изменивший мир, мы прошли вместе. Впереди еще больше задач. Моя команда подготовлена, они смогут, если МЫ С ВАМИ ИХ ПОДДЕРЖИМ».
«Благодарю Вас, мои дорогие друзья и сторонники, ваше доверие и поддержка сделали меня мудрее, сильнее и лучше. Мы с вами доказали: НАСТОЯЩИЕ ХОЗЯЕВА ГОРОДА - ЖИТЕЛИ. Ну, а «укусы» и «уколы» злопыхателей всегда придавали мне азарта и веселой злости», - сказала мэр Якутска.
«На доверенном вами посту я трудилась честно. Ни я, ни мои родные не получали землю, квартиры, другие «блага», у нас нет бизнеса. Прошу, не драматизируйте ситуацию: незаменимых людей нет, а история Якутска отмеряются столетиями. Оставайтесь думающим, самостоятельным и добрым городом, я горжусь вами. Ваша горожанка, Сардаана», - подытожила обращение мэр Якутска.
Отметим, что еще в ноябре 2020 года в социальных сетях появились сообщения о грядущей отставке мэра из-за проблем со здоровьем. В Telegram-канале мэрии сообщалось, что Авксентьева находится в отпуске и проходит углубленное медицинское обследование. О том, что стало причиной необходимости медицинского обследования, не сообщалось.
«Якутия.Инфо» обратилось за комментарием к Сардане Владимировне, которая прокомментировала данные сведения. «У меня проблемы со здоровьем, в данное время нахожусь в Москве», - кратко прокомментировала она. На другие вопросы в связи с возможной отставкой глава Якутска отвечать не стала. «Не готова обсуждать», - сказала она.
Напомним, в 2018 году в столице республики прошли выборы на пост мэра города, в результате которых победу неожиданно одержала мало кому известная на тот момент Сардана Авксентьева. При начальной узнаваемости всего в 6 процентов Авксентьева в тандеме с популярным якутским политиком Владимиром Федоровым смогла одолеть ставленника власти Александра Саввинова – политика, которого лично вел за руку на пост градоначальника экс-мэр Якутска, на тот момент врио главы республики Айсен Николаев.
Сардана Авксентьева вошла в историю России как народный мэр, который стал прислушиваться к мнению избирателей, назвав из своими работодателями. При Авксентьевой городские власти стали работать более прозрачно и заниматься решением реальных проблем, таких как дороги, ветхое и аварийное жилье, внутриквартальное благоустройство. Качественно была налажена обратная связь с избирателями через СМИ и социальные сети.
К обсуждению и решению проблем стала привлекаться общественность – так, пункт передержки безнадзорных животных был передан общественной организации «Помоги выжить». При Авксентьевой мэрия Якутска заняла активную позицию по отношению к проблеме незаконных и сомнительных объектов строительства. Благодаря этому судебное разбирательство закончилось запретом на строительство многоэтажного дома по улице Петра Алексеева. Глава города оказывала активное содействие жителям дома по улице 50 лет Советской Армии, выступивших против строительства рядом с их домом автозаправки «Сибойл». Также после возмущения жильцов мэрия Якутска отозвала разрешение на строительство многоуровневых гаражей по улице Ойунского, 41. Все разрешительные документы по данным сомнительным объектам были выданы предыдущей городской администрацией.
При Авксентьевой мэрия Якутска сократила представительские расходы, благодаря чему прекратились дорогостоящие закупки и регулярные поездки чиновников за пределы города и республики.
Фото: yakutia-daily.ru
Вы ознакомились и согласны с правилами размещения комментариев на сайте?