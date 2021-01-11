COVID-19 в Бурятии: состояние полуспада

Коронавирус в республике отступает медленно, а по итогам декабря и вовсе произошел заметный рост числа заболевших



Общее число случаев заражения коронавирусом в республике достигло 27 552. Это на 149 случаев больше, чем было в воскресенье, 54% (14 820) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ . Всего умер от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 623 человека , трое - за минувшие сутки, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из 149 новых случаев коронавируса: 113 человек - обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью. Круг контактных лиц составляет 4415 человек.



В стационарах получают лечение 1 229 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, с том числе осложненной внебольничной пневмонией – 909. В отделениях реанимации находится 77 пациентов (из них старше 65 лет – 47), на ИВЛ 46 пациентов (из них старше 65 – 27), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 34.



Амбулаторное лечение проходят 906 пациентов с COVID-19, наблюдается 2 489 человек. .



Всего выздоровели от коронавируса 24 794 (+137) человек. Дополнительно снято с наблюдения 49 пациентов.



В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2 133 койки, занято – 1 229, свободны – 904 койки. Занятость коечного фонда составляет 57,6%.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 2 741 человек, с нарастающим итогом – 741 474 человек.



А по итогам декабря количество выявленных заболевших COVID-19 в Бурятии выросло на 36%, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК). По росту заболеваемости Бурятия занимает второе место среди субъектов ДФО.



Первое место по росту заболеваемости среди субъектов ДФО занимает Хабаровский край. Наименьший прирост зафиксирован в Магаданской области – на 23%.



В Дальневосточном федеральном округе прирост подтвержденных случаев коронавирусной инфекции составил 36%. По России за месяц количество выявленных зараженных выросло на 38%.



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