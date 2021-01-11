В Бурятии на автотрассе насмерть сбили пешехода без катафотов

Всего за минувшие сутки на дорогах республики произошло 10 аварий, в том числе - ДТП с пострадавшими







В Заиграевском районе Бурятии накануне в шесть часов вечера 39-летний водитель автомобиля «Митсубиши Кольт», следуя по автодороге Улан-Удэ – Романовка – Чита, на 16-м километре вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на пешехода, который двигался в попутном направлении.



В результате ДТП 49-летний пешеход от полученных травм скончался на месте аварии. На верхней одежде пешехода отсутствовали светоотражающие элементы.



А в Улан-Удэ 19-летний водитель автомобиля «Тойота Корона Премио» (стаж вождения менее года), следуя со стороны ул. Тепловая в направлении ул. Полковая, не справился с управлением, наехал на насыпь с последующим опрокидыванием. В результате ДТП пострадала 17–летняя девушка – пассажир автомашины.





Всего за минувшие сутки на дорогах Бурятии произошло 10 аварий с механическими повреждениями, в том числе ДТП с пострадавшими. Инспекторами ДПС выявлено 382 нарушения ПДД. Задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 14 водителей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, 5 – за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, 5 автомобилистов за повторное управление автомашиной в состоянии опьянения в течение года, сообщили в республиканской ГИБДД.



Фото: ГИБДД

