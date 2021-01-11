Глава минздрава Забайкалья извинилась за «поесть и поспать»

Странный упрек сельчанам, желающим иметь стационар, прозвучал в высказывании о рентабельности медицины



Министр здравоохранения Забайкальского края Анна Шангина принесла извинения жителям села Харагун за необдуманное высказывание во время разговора с сельчанами о судьбе участковой больницы.



«Прошу простить меня за резкое высказывание «за поесть и поспать в больнице». Перевод больницы во врачебную амбулаторию не ухудшит качества оказываемых медицинских услуг. Мы расширили число коек до 15 (было 8). Приобретается шестиканальный электрокардиограф, стоматологическая установка. Также планируется выделение санитарного автотранспорта для транспортировки лекарственных препаратов, биоматериала. Еще раз подчеркну то, что говорила на встрече с инициативными жителями: участковая больница не будет закрыта, она поменяет статус. Я всегда открыта к диалогу»,- цитирует Анну Шангину пресс-служба ведомства.



На сайте министерства 10 января был опубликован полный отчет о встрече. Высказывание министра о рентабельности медицины появилось как объяснение - почему в участковой больнице не может быть отделений реанимации и операционной. «Рентабельность в медицине - это в первую очередь, компетенции врачей. Хирург у вас работает каждый день, и раз в полторы недели к нему попадает человек на операцию. Но хирургу нужно лечить ежедневно десять человек, из которых семь - оперировать. Анестезиологу-реаниматологу в целях сохранения своей компетенции нужно в день лечить также порядка десяти человек, оказывать им анестезиологическое пособие», - говорила на встрече Анна Шангина.



С переводом участковой больницы во врачебную амбулаторию качество медицинской помощи не снизится. Эта медицинская организация станет пилотной площадкой для более активного развития телемедицины с целью диагностики заболеваний и контроля за его лечением. «Перевод больницы на другой уровень работы - это не мной принятое решение. Подготовительные процессы начались несколько лет назад. Существуют нормативы Министерства здравоохранения РФ, которые нельзя не исполнить»,- сказала министр.



На днях в СМИ появилась информация, в которой утверждалось, что глава минздрава Забайкалья Анна Шангина на встрече с жителями назвала больницу в поселке Харагун нерентабельной и заявила о закрытии ночного стационара. На видео Шангина спрашивает, почему в Харагуне нет гипермаркета, и отвечает, что это нерентабельно. После она предлагает поговорить о рентабельности медиков. В конце видео после спора о закрытии ночного стационара она сказала жителям: «Переночевать и поесть вы сюда приходите, я так понимаю».



Высказывание вызвало бурю возмущенных комментариев в сети. В том числе на бурятских ресурсах и в пабликах.



Фото: 75.ru

